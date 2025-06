Започва 16-то фестивално лято на "Опера в Летния театър" във Варна

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Даниела Димова- директор на ТМПЦ Варна, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Опера в Летния театър празнува своето XVI фестивално лято с премиерни и хитови заглавия, в изпълнение на първокласни артисти. Фестивалът на Държавна опера Варна за пореден път се превръща в една от музикалните емблеми на града с 20 спектакъла, които насищат с емоция оперното лято от 14 юни до 27 август. В откриващата Оперна гала (14.06), под диригентската палка на Кръстин Настев, ще се изявят изтъкнатите сопранистки на оперния театър Линка Стоянова, отличена с награда „Варна“ 2024 и Александрина Михайлова, удостоена с Първа награда в международния оперен конкурс „Magda Olivero“ 2024, както и с Наградата на публиката, избрана неотдавна от слушателите на предаването „Алегро виваче“, програма „Хоризонт“ на БНР, за „Млад музикант на годината 2024“. В гала концерта аплодираме още варненски солисти с международна кариера - тенорите Валерий Георгиев и Рейналдо Дроз, баритона Пламен Димитров, баса Деян Вачков и гостите Мария Радоева и Самуел Робъртсън. Заедно с оркестъра и хора на Варненската опера те ще поднесат популярни арии, дуети и ансамбли от майсторите на италианското белканто Росини, Белини и Доницети в първата част и най-красивото от Верди във втората част на концерта.

Следва първата фестивална премиера – концертът в костюми „Аладин“ (18.06), очакван не само от почитателите на мюзикъла. Създаден по едноименния хитов анимационен филм на Дисни, спектакълът отвежда на вълнуващо пътешествие върху вълшебното килимче, заедно с Аладин, принцеса Жасмин и Духа от лампата. Саундтракът към филма, написан от майсторa на мюзикъла Алън Менкен, носи на своя автор две награди „Оскар“ – за оригинална филмова музика и за песента „A whole new world”. Мюзикълът „Аладин"е модерна интерпретация на древната приказка, в която духът е не просто слуга, а по-скоро метафора за човешкия дух, в който се крие силата на всеки от нас. В летния фестивал на Държавна опера Варна, след „Цар Лъв" и "Красавицата и Звяра", „Аладин“ е последната част от най-играния и най-печеливш в световен мащаб мюзикълен триптих на Дисни. Продукцията на Държавна опера Варна, дело на българските майстори на мюзикъла - режисьора Петко Бонев, диригента Страцимир Павлов, хореографката Анна Пампулова, художничката Ася Стоименова пленява с размах, колорит и зрелищност, подсилени от всеотдайните превъплъщения на избраните с кастинг артисти. Сред тях личат утвърдени на мюзикълната сцена имена, като Валерия Василенко, Даниел Добрев, Калоян Николов, Боян Стоянов, Красимир Добрев, Зои Бошнакова, Балена Ланджева, Нейчо Петров-Реджи, Лев Караван и др. Ролята на Аладин репетират Георги Георгиев от Варненския оперен театър и Александър Иванов от Музикалния театър „Стефан Македонски“, а в образа на Жасмин се превъплъщават обаятелните Валерия Василенко и Кристияна Атанасова. Участват също балетни артисти и възпитаници на Варненската детско-юношеска опера.

Режисьорът Петко Бонев е щастлив отново да работи със своя „железен професионален екип, горял в битките на шест мюзикълни продукции на Варненската опера от 2016 г. досега. Всички правим всичко в постановката. Солистите са и ансамбъл, ансамбълът е от солисти, всички горят в репетициите. Потъркваме Лампата, Духът излиза... Казваме трите си желания... Апропо, а вашите три желания кои са?“, пита усмихнат режисьорът.

В мултимедийния концерт „С музиката на Нино Рота“ (24.06), под палката на добре познатия ни маестро Бенедето Монтебело, с режисурата на Сребрина Соколова, ще звучи музиката от пет велики италиански филма – многопластовата романтична лента „Сладък живот“ (1960) на Федерико Фелини с Анита Екберг и Марчело Мастрояни; автобиографичния 8½“ (1963) на Федерико Фелини, удостоен с 2 награди „Оскар“; киношедьовъра „Гепардът“ (1963) на Лукино Висконти с Ален Делон, Бърт Ланкастър и Клаудия Кардинале; емблематичната екранна версия на „Ромео и Жулиета“ (1968) на Франко Дзефирели и „Кръстникът“ (1972, 1974) на Франсис Форд Копола. Точно за „Кръстникът“ Нино Рота пише най-известните си мелодии. Композиторът е удостоен с наградите „Грами“, „Златен глобус“, „Бафта“, а музиката за втората част на „Кръстникът“ му носи „Оскар“ и прозвището „Кръстникът на филмовата музика“.

Четвъртото юнско събитие на Опера в Летния театър е операта „Травиата“ от Верди с темпераментния маестро Якопо Сипари ди Пескасероли и изгряващата оперна звезда, солистката на Държавна опера Варна Александрина Михайлова, отличена с Първа награда в международния оперен конкурс „Magda Olivero“ 2024 именно за ролята на Виолета в „Травиата“. Партията на нейния любим Алфред Жермон ще изпълни роденият във Венецуела възпитаник на маестра Райна Кабаиванска Рейналдо Дроз, солист на Държавна опера Варна от няколко години. Младият тенор, отскоро с българско гражданство, вече записа в биографията си няколко първи награди от различни конкурси, сред които IV Международен конкурс за млади оперни певци „Гена Димитрова” в Плевен, XII Международен оперен конкурс „Анита Черкуети“ в Италия, Operastudio Molis и др. След изключителния си дебют като Фауст в предпремиерата на едноименната опера от Шарл Гуно, Рейналдо Дроз отново ще се преобрази в тази многопластова роля на премиерата (27.08) на „Фауст“, дир. Светсолав Борисов, реж. Вера Немирова, с която ще бъде закрита Опера в Летния театър 2025.

Очаквайте през юли и август върховете на фестивала, които ще звучат с гласовете на четири от най-известните съвременни оперни диви – сопраните Анна Пироци от Италия, Диана Дамрау от Германия и звездните българки Соня Йончева и Красимира Стоянова. В концерта „Verismo Opera Gala“ (14.07), дир. Якопо Сипари ди Пескасероли, посрещаме за пръв път във Варна Анна Пироци. За пръв път гостува и Диана Дамрау в „Diana Damrau Gala - Sole e amore” (24.07), под палката на маестро Павел Балев. Соня Йончева ще аплодираме в два спектакъла – „Тоска“ от Пучини (05.08), дир. Найден Тодоров и веднага след дебюта ѝ в Метрополитън опера с Лиза в „Дама Пика“ от Чайковски и във варненската „Дама Пика“ (09.08), реж. Вера Немирова, дир. Григор Паликаров. Красимира Стоянова ще изпълни главната роля в първата за Варненския оперен театър постановка на „Русалка“ от Дворжак (20.08), дир. Павел Балев, реж. Сребрина Соколова.

Следете и останалите събития на XVI Опера в Летния театър – Варна 2025. Билетите са в продажба на място и онлайн.