Започва 10-тото издание на "Зелени библиотеки“ в парковете на София

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с д-р Светослава Тончева, началник сектор „Обществени, естествени и точни науки“ в Столична библиотека, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Най-разпознаваемата инициатива на Столична библиотека - кампанията „Зелени библиотеки“ в парковете на София стартира своето Десето юбилейно издание. Креативният летен формат за насърчаване на четенето от ранна детска възраст и привличане на нови читателски публики на една от най-старите културни институции на София – Столична библиотека стартира през 2015 г. с няколко скромни паркови локации. Днес картата на парковете със зелени пътеки към Столична библиотека обхваща 17 парка в различни части на столицата вкл. Природен парк „Витоша“ с развита мрежа от 7 къщички за книги на знакови места в планината.

За девет сезона кампанията „Зелени библиотеки“ е привлякла над 80 хиляди посетители, 10 хиляди новозаписани читатели, а буккросингът „Вземи, прочети, върни“ събра за последните години 5 хил. нови книги, дарени от софиянци. Столична библиотека постоянно разширява картата на столичните локации на кампанията, тази година новите културни точки са парк „Възраждане“ и парк „Студентски“. Това лято ще бъдат поставена още една нова къщичка за книги в градината на Национална спортна академия. Така местата за споделяне на книги в парковете, които Столична библиотека зарежда редовно с интересни заглавия, ще са 11. Досега в срещите с публиката на „Зелени библиотеки“ са участвали десетки видни български поети и млади творци, популярни музиканти, певци, артисти, художници, детски театрални, вокални и танцови състави, както и реномирани български издателства, представящи хитови издания и техните автори.

Тази година арт посланици , инфлуенсъри на кампанията Зелени библиотеки 2024 са известни творци и креативни личности – поетът Иван Ланджев, детската авторка, актриса и певица Жени Александрова - Лечева, поп изпълнителката Миленита. Стартът на юбилейното издание ще бъде даден на 27 юли в Северен парк от 17.30 ч. с участието на детска вокална група „Палави ноти“, школа за сценични изкуства „Есенс“, театрално студио на Ирен Кривошиева и музикалните изпълнения на саксофониста Иван Бороджиев. А от 19:00 ч. на сцената ще се качат поетите Мирела Иванова, Иван Ланджев, Бойко Ламбовски, Амелия Личева, Никола Петров, както и музикантите Миленита (с подкрепата на Теди Велвет), бившият вокалист на група „Атлас“ Георги Арсов и дуото Ели Раданова (вокал) и Венци Дреников (клавишни).

И тази година софиянци ги очаква богата артистична програма - срещи с любими поети, атрактивни тематични изложби и музикални изпълнения на живо. Децата и учениците могат да участват в креативни STEM игри, забавно програмиране с ботове, 3D писалки или да се позабавляват с корейската национална игра Тухо и „фолклорните кукли“ от традиционна азиатска хартия. С нас навсякъде ще бъде мобилният ни филиал – Библиобус, който разполага с 1500 тома класически заглавия и съвременни бестселъри и читателите на библиотеката ще могат да си изберат книги за дома.

Продължава обичаната от софиянци инициатива „Споделени книги“ – „Вземи, прочети, върни“. Посетителите на „Зелени библиотеки“ могат да се включат в буккросинга, като дарят ново прочетено заглавие от личната си библиотека и вземат друга интереснa книга. Български издателства традиционно се включват в кампанията като даряват свои търсени популярни издания за посетителите на „Зелени библиотеки“. През годините от българските издателства са дарени за кампанията стотици нови книги, които са намерили своите читатели сред посетителите на „Зелени библиотеки”. За децата ще има подаръци - детски книжки и албуми за оцветяване. Всички желаещи ще могат да получат безплатна читателска карта.

Посетителите на кампанията в парковете ще могат да разгледат новата фотодокументална изложба „Любопитната София“. Тя представя визуалната част от най новата книга от успешната книжна поредица на Столична библиотека, проследяваща главните етапи от развитието на столицата, отразени в сп. „Сердика“ и други ценни издания от Фонда на Библиотеката. В книгата са включени страници за София и нейните околности от популярния тогава богато илюстрован справочник „Водач за България“ (1934 г.), който съдържа карти, описания на забележителности, любопитни факти за София, актуална търговска и стопанска информация за живота на столицата от 30 те години на XX век. Децата могат да видят документалната изложба „Птиците на Америка“ с репродукции от уникалния албум „Птиците на Америка“ (1827-1838 г.), известен с огромните си размери – 1 м височина и 64 см ширина, с 435 ръчно оцветени илюстрации на птици в естествената им големина. Столична библиотека притежава едно от 500 те фототипни копия на това емблематично издание.

И тази година в софийските паркове ще звучи вдъхновяваща поезия на Иван Ланджев, Калин Терзийски, Мирела Иванова, Петър Чухов, Анна Лазарова, Иван Христов, Кристин Димитрова, Георги Гаврилов, Виолета Кунева, Калоян Христов, Силвия Алексиева и др. С нас отново са музикантите и певците – Миленита, Теди Велвет, Иван Бороджиев, Ели Раданова, Венци Дреников, Георги Арсов, Алек Кирев, Кирил Коев и др.

В детската арт програма са включени изпълнения на вокалната група „Палави ноти“, театралната работилница на Ирен Кривошиева и клуба по спортни танци „Дъга“ от школата за сценични изкуства „Essence“, креативни занимания с куклената актриса Таня Гигова и аниматори.

Очакваме ви от 10:00 до 14:00 часа на:

3 август /събота/ - Западен парк

4 август /неделя/ - парк „Света Троица“

10 август /събота/ - парк „Гео Милев“

11 август /неделя/ - парк „Заимов“

17 август /събота/ - парк „Южен парк“

18 август /неделя/ - парк „Студентски“

24 август /събота/ - Зоопарк

25 август /неделя/ - хижа „Алеко“ природен парк Витоша

31 август /събота/ - парк „Борисова градина“

1 септември /неделя/ - парк „Възраждане“

Споделете горещите летни уикенди в прохладата на софийските паркове и с атрактивната програма на юбилейните „Зелени библиотеки 2024“на Столична библиотека!