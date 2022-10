Запишете се за участие в VI SOFIA OPEN DANCE FESTIVAL до 8 октомври 2022г.!

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Анелия Серафимова-Тодорова - създател, ръководител и хореограф на клуб по спортни танци „СТИЛ“ в Национален Дворец на децата –София, член на журито и директор на SOFIA OPEN DANCE FESTIVAL, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Предстои VI SOFIA OPEN DANCE FESTIVAL- 2022, който ще се състои на 15 октомври 2022г. в Зала Арена Армеец - Тренировъчна. Това е отворен фестивал с конкурсен характер, в резултат на който се определят най-добрите изпълнения от явилите се участници във всички танцови стилове.

Срокът за записване е до 19.00 ч. на 8 октомври 2022г. на адрес: anelia@artantsa.com , а повече информация и записвания ще откриете на сайта artantsa.com и във Фейсбук.

Тази година събитието се провежда с подкрепата на НАЦИОНАЛЕН ФОНД " КУЛТУРА" и ще бъде с вход свободен за публиката през целия ден от 9.00 до 20.00ч.

Журито ще бъде в състав: Анелия Серафимова-Тодорова (Спортни танци (шоу и формации)), Проф. д.изк. Анелия Янева (Класически танц), Анита Дамянова (Акро танц, Танцово шоу и Мажоретки), Петър Ангелов (Български народни танци), Татяна Янева (Мюзикъл (Танцов театър), УАРДА (Ориенталски танци) и Филип Миланов (Модерен танц).

В края на фестивала ще бъдат представени демонстрации на избрани танци, както и връчени специалните награди:

- „ЗЛАTНА РОЗА”, за най-добрите 2 танца, взели участие във фестивалната програма от всички танцовите стилове. Наградите ще връчи Николай Йоцев- бижутер, изработил личнo отличията, превърнали се в емблема на фестивала

- Купата на кмета на Столична община, район „Слатина“ г-н Георги Илиев

- Специална награда- плакет за „Новосъздадено танцово произведение“ от Съюза на българските музикални и танцови дейци (СБМТД).

VI SOFIA OPEN DANCE FESTIVAL- 2022 се провежда с медийната подкрепа на Classic FM Radio и Jazz FM Radio.

Организатор: Импресарска къща и танцова организация "ИЗКУСТВОТО НА ТАНЦА".