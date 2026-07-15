Зам.кметът на Банкя д-р Александра Александрова: „Бохемска Банкя“ открива фестивала „Горешляци“

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Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с д-р Александра Александрова- зам.кмет на Район "Банкя" в звуковия файл под главната снимка!

От 15 до 19 юли СО - район „Банкя“ се превръща в най-горещата културна, музикална и фестивална точка на територията на Столицата. И тази година „Горешляци: Празници на минералната вода, здравето и дълголетието“ обещават уникална атмосфера, култура и забавления за цялото семейство!

В рамките на пет дни ще имате възможност да се срещнете със звезди като Дует Ритон, Братя Аргирови, Поли Паскова, Мая Нешкова, K.LINA, Вениамин, Elizabet, проф. Бинка Добрева, както и с изгряващи музикални таланти като Емилиян Бърдарски, Елена Рангелова & Nimart, група Brevis, Краси Бончев и мн. др.

Едно от атрактивните музикални събития ще бъде премиерата на EUROVISION Live In Concert с култови песни от песенния конкурс в изпълнение на живо от Джаз Формация София (ОКИ „Надежда“) и изпълнителите от Highlight Singing Academy.

Освен с високоестетични музикални акценти, районната администрация ще зарадва своите жители и гости с нова постоянна изложба на открито, посветена на Стара Банкя, XVII Автомобилен ретро парад, XVII пленер на художниците, театър за деца и спортен турнир.

Входът за всички събития е абсолютно СВОБОДЕН! Подарете си едно незабравимо лятно изживяване в сърцето на Банкя, само на петнадесет минути от София!

Събитията са част от Календара с културните събития на Столична община за 2026 г. „Горешляци 2026“ се реализират с финансовата подкрепа на частни компании.

Пълната програма ще откриете по-долу

15.07. (сряда)

9:00 – Храмов празник, Тържествена света литургия и курбан за здраве от местните заведения и район „Банкя“ – храм „Св. Кирик и Юлита“

17:00 – „Открий Банкя/Discover Bankya” – откриване на тематична изложба на Царска Банкя под надслов „Бохемска Банкя“ с автор Виктор Топалов („Бохемска София“) – Галерия на открито в парк „Кестените“

19:30 – Концерт „ЗВЕЗДИТЕ НА БАНКЯ“ | парк „Ротонда“

Със специалното участие на Дует Ритон, Братя Аргирови, Поли Паскова, МАЯ НЕШКОВА, K.Lina, Емилиян Бърдарски, школа „АрТина“, ВС „Даймънт“ и др.

16.07. (четвъртък)

11:00 – Традиционна среща на кмета на Банкя с дълголетниците (в партньорство с НПВЦ „Жеравна“)

19:30 – 21:00 – Концерт на група BREVIS | парк „Ротонда“

17.07. (петък)

10:00 – 14:00 – Футболен и баскетболен турнир „Горешляци 2026“ | парк „Кестените“

19:30 – Концерт „ОТ ИЗВОРА“ – със специалното участие на проф. Бинка Добрева и Александър Райчев, Танцовите клубове „Пендари“, „Имане“ и „Пъстра китка“, Фолклорен ансамбъл „Банкя“ към читалище „Отец Паисий-1928“

18.07. (събота)

12:00 – 18:00 – XVII Автомобилен ретро парад (съвместно с БАК „Ретро“), с музикалното участие на Елена Рангелова & Nimart, Краси Бончев и др. | парк „Кестените“

10:00 – 17:00 – „Пазар на производителя – Банкя“ | парк „Кестените“

19:30 – EUROVISION Live In Concert – Джаз Формация София & Highlight Singing Academy & Александра Александрова | парк „Ротонда“

20:45 – 22:00 – ВЕНИАМИН & ELIZABET | парк „Ротонда“

19.07. (неделя)

11:00 – XVII Пленер на художниците от Банкя | парк „Кестените“

11:30 – „КУКЛЕН ЦИРК“ – Театър „Сириус“ | парк „Кестените“

10:00 – 15:00 – „Пазар на производителя – Банкя“ | парк „Кестените“