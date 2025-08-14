Ексклузивно - Виторио Григоло на 15 август в "Сутрешно кафе" по Classic FM!

Роден в Арецо и израснал в Рим, той е един от най-значимите тенори на съвременната сцена. Кариерата му е белязана от незабравими артистични срещи: през 1990 г., едва на 13-годишна възраст дебютира като пастирчето в "Тоска" в операта в Рим заедно с величията Лучано Павароти и Райна Кабаиванска, под диригентството на Даниел Орен.

На 17-годишна възраст прави професионалния си дебют като тенор, а на 18 вече се изявява в камерната опера във Виена с продукция на "Турчинът в Италия" от Росини.

На 23 години става най-младият тенор, открил сезона в Ла Скала - с концерт под диригентството на Рикардо Мути. През 2010 г. дебютира в чужбина като Рудолф в "Бохеми", превръщайки се в новата звезда на Метрополитън опера в Ню Йорк.

С глас, описван като "привлекателен, пламенен и гъвкав инструмент, който той владее със страстен ефект" (Ню Йорк Таймс), кариерата му продължава да го отвежда на най-престижните световни сцени като Кралската опера Ковънт Гардън в Лондон, Театър Лисеу в Барселона, Парижката опера, Арена ди Верона, Баварската държавна опера в Мюнхен, Цюрихската опера, Берлинската Щатсопера, Дойче опер и много други.

Участвал е и в значими турнета, последното от които е в Япония с Римската опера, както и в многобройни рецитали и концерти, сред които и този под Айфеловата кула пред 800 000 души. И в двата случая той си партнира с българското сопрано Соня Йончева. Те имат специална химия на сцената и са любима артистична двойка на многобройните си почитатели по света. Българската публика ще има възможност да ги чуе на 28 август 2025 г.по време на „Италианска вечер” в рамките на „Гала в София” на централния площад „Св. Александър Невски”, когато ще изпълнят любовни дуети, оперни арии, любими на редица поколения канцонети и поп песни.

В края на септември 2025 г. Григоло ще пее отново на Арена ди Верона заедно с други велики тенори като Пласидо Доминго и Хосе Карерас, в чест на 90-ата годишнина от рождението на Лучано Павароти. На 29 август двете оперни легенди ще направят своето завръщане в София.