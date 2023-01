За първи път в София представят „Висше образование в Испания“

Отдел „Образование“ към Посолството на Испания в България в сътрудничество Испанската служба за интернационализация на образованието (SEPIE) и с подкрепата на Министерството на образованието и науката и Столична община, организира изложениeто „Висше образование в Испания“. Събитието ще се състои на 27 и 28 януари 2023г. в Централен военен клуб, бул. „Цар Освободител“ № 7, гр. София. Това е първата подобна проява от този вид, което сe провежда в България, в резултат на интереса, показан от страна на испанските институции, да представят своите образователни програми и да установят връзки с българските университети. Събитието ще бъде официално открито на 27.01.2023 г. в 15:00 часа от проф. д-р Сашо Пенов, министър на образованието и науката и Н. Пр. Алехандро Поланко, посланик на Кралство Испания в Република България.

Събитието показва подема в изучаването на испански език сред младежите в България и тесните взаимоотношения, поддържани между двете страни в сферата на образованието.

През настоящата учебна година повече от 25 000 ученици изучават испански език в България, от които 6 800 са от училища по програмата „Испански езикови гимназии и паралелки“ от цялата страна.

Изложението ще се проведе в две направления - работна сесия и обмен на информация между испанските и българските университети /на 27 януари от 15.00 до 18.00 ч./ и образователно изложение с щандове и информация за преподаватели, учащи и техните семейства. Презентации на университетите. Събитието със свободен достъп, на което ще се предоставя информация за образователните предложения на испанските университети, насочена към учащите и техните семейства: стипендии, бакалавърски програми, следдипломна квалификация, обмен, официални споразумения и др./на 28 януари от 10.00 до 16.00 ч./

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Анхел Сантамария- съветник от Отдел „Образование“ към Посолството на Испания в България в превод на Ася Меразчиева, разположено в звуковия файл под главната снимка!