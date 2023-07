Мениджърът на Еnglish Chamber Orchestra преди концерта днес: "За първи път в 60-годишната ни история пристигаме в България"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Джеймс Ръдърфорд- мениджър на Еnglish Chamber Orchestra, разположено в звуковия файл под главната снимка!

"За първи път в нашата 60-годишна история пристигаме в България и ще имаме честта да свирим пред вашата публика". Това заяви мениджърът на Еnglish Chamber Orchestra /Английския камерен оркестър/ Джеймс Ръдърфорд. Концертът е тази вечер, 13 юли, от 20.30ч. в зала "България" със специалното участие на Любо Киров. Концертът е под патронажа на кмета на София Йорданка Фандъкова и Н. Пр. д-р Робърт Джон Диксън, посланик на Обединеното кралство в България. Ексклузивен медиен партньор е bTV Media Group и Classic FM. Концертът е част от Календара на културните събития на Столичната община. Билети за галавечер с English Chamber Orchestra може да закупите от ТУК

"Избрали сме да представим популярен класически репертоар, като например „Малка нощна музика“ от Волфганг Амадеус Моцарт, творби от Хендел, Концерт за цигулка номер 8, в който солист ще бъде концертмайсторът на състава. Освен тези произведения, ще допълним програмата с творби от Елгар, както и „Планетите“ от Густав Холст. Ще изпълним и две български произведения, които са допълнително аранжирани за случая и ще допринесат за специалната атмосфера на концерта", поясни Ръдърфорд.

Той подчерта, че Английският камерен оркестър е постигнал невероятен рекорд – 900 записа за 60 години. "Правим много записи. Сътрудничим си с композитора Джон Бари от 90-те години насам. Струнните инструменталисти правят звука много специален, различен и разпознаваем в саундтраците на филмите, които сме озвучили с музика. В програмата, която ще представим в София, ще покажем блясъка на най-ярките творби за струнен оркестър с огромен ентусиазъм и вълнение", добави мениджърът.

"Стремим се да ангажираме вниманието на публиката от най-ранната й възраст чрез няколко основни принципа. Първият от тях е, че оркестърът е отворен за всички. Има възможности да научат повече за музиката по всякакъв начин и на всяка една детска възраст. Достъпът им трябва да бъде може би не толкова със слушането на Бах например, колкото с това какво чувстват, докато свирят или чуват класическия звук. Разработили сме фантастични образователни концерти, като изпращаме всеки път програмите до младите хора, като ги насърчаваме да бъдат творчески настроени. Опитваме се да повишим знанията им за тази музика и така един ден да достигнат до професионалното ниво на познаването й. Мисля, че основният ни принцип е не да понижаваме нивото до тяхното, а да ги накараме да се издигнат до нашето ниво с наша помощ. Това ще остане задълго в съзнанието им и ще направи по-устойчива връзката им с музиката. Аудиторията трябва да бъде подготвена в най-ранния възможен момент. Наясно съм, че в България имате много силно установени традиции в класическата музика. Великолепна е концертната зала „България“, имате и чудесен оперен театър. Възможностите да се докоснете до това изкуство са много и затова сме горди, че ще свирим за вас", каза още Ръдърфорд.