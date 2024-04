За първи път Софийската опера поставя балетът „Великият Гетсби“

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от репортажните интервюта на Георги Митов-Геми с примабалерината и главен художествен ръководител на балета на Софийската опера Марта Петкова и премиер-солиста Никола Хаджитанев, разположени в звуковия файл!

На 12 април 2024г. балетът „Великият Гетсби“ ще превърне сцената на Софийската опера и балет в зрелищна картина от „Ерата на джаза“.

Франсис Скот Фицджералд сам описва 20-те години на 20 век по този начин и в романа си „Великият Гетсби“ създава вълнуваща история за бляскавия свят и разточителния живот на американската висша класа, но също и за мистериозен богат мъж, който става жертва на собствената си любов и убеждения.

Световнопризнатият хореограф Лео Муич поставя „Великият Гетсби“ на софийска сцена, след огромния успех на постановката в Словенския национален оперен театър в Любляна през 2019 г. Той сам подбира музиката, която включва композиции от американските автори Джордж Гершуин, Самюел Барбър, Бени Гудман, Ленард Бърнстейн, Филип Глас, Глен Милър и Джордж Уайтфилд Чадуик.

Муич, който през последните години създаде поредица от успешни сюжетни балети, намира изходния материал за новата си хореография в известния роман на Франсис Скот Фицджералд „Великият Гетсби“ (1925). Изтъкнатата творба от съкровищницата на класическата американска литература изобличава в силно критичен тон негативните измерения на голямата американска мечта и закостенялостта на упадъчните среди на висшето общество в Ню Йорк между двете световни войни, които не позволяват преходи между социалните класи. Пищният разказ за мистериозен, богат мъж, който става жертва на собствената си любов и убеждения, е и история за влюбените, на които не е писано да бъдат заедно. Действието се развива в света на невъобразимо богатство, опиянение и тъмни мании, пропити от ужасна морална празнота.

Спектаклите на Софийската опера и балет са само седем – 12, 13, 14, 25, 26, 27, 28 април 2024г.

„Спектакълът "Великият Гетсби" ще бъде с музика от запис“, уточняват организаторите.