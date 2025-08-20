За първи път в България поставят "Русалка" от Дворжак

На 20 август публиката ще се потопи в приказния свят на "Русалка" от Антонин Дворжак за първи път в България представена от екипа на Държавна опера Варна и изключителен артистичен състав. Дирижира маестро Павел Балев, режисура на Сребрина Соколова, сценография на Петко Танчев, костюми - Ася Стоименова, хореограф - Надя Димокова. В главните роли: Красимира Стоянова, Жерар Шнайдер, Петър Найденов и др.

Спектакълът е съвместен проект на Държавна опера Варна и ММФ „Варненско лято“ и със съдействието на Чешкия център в София. Събитието се провежда под патронажа на Министерство на културата.

Красимира Стоянова ще изпълни главната роля в операта „Русалка“ от Дворжак, която в рамките на фестивала Варненската опера ще постави за първи път в своята история в режисура на Сребрина Соколова, с диригент Павел Балев.

Чрез трагичната съдба на героинята операта поставя въпроси за невъзможната връзка между необозримия свят на природните стихии и света на хората, породени от технологичния прогрес, отчуждението от природата и консуматорската страст в човешкото битие. Творбата на Дворжак не е просто романтична приказка за невъзможната любов, а философски размисъл за човека и света, който той се опитва да подчини. След дебюта на Красимира Стоянова в ролята в Цюрих медиите коментират: „Всички остават в сянката на великолепния сопран на Красимира Стоянова – глас, пълен с топлина и изразителност, нежен и лек по природа, интонационно безупречно чист, със свободно леещо се затрогващо вибрато. В „Русалка“ българската певица е идеалният избор!“

Припомняме ви, че к омпозиторите Александър Даргомижски (1813-1869) и Антонин Дворжак (1841-1904) създават опери с едно и също заглавие - "Русалка". В средата на миналия век някои оперни театри в България, вкл. Варненската опера, поставят "Русалка" от руския композитор Александър Даргомижски, а операта "Русалка" от чешкия композитор Антонин Дворжак убягва от вниманието на българската музикална общественост.

Актуалната справка с националния архив, известни български музиковеди и изследователи, сред тях проф. Юлиян Куюмджиев, проф. Румяна Каракостова, д-р Андрей Аврамов Андреев и други, сочи категорично, че операта "Русалка" от Антонин Дворжак се поставя през 2025 година за пръв път в България именно във Варна. Това е голяма чест за Варненската опера, която в 78-годишната си история прибавя с "Русалка" от Дворжак още едно заглавие към своя списък с над 50 оперни, оперетни, балетни и мюзикълни творби, които е поставила за пръв път в България.