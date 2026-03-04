"За няколко бучки сирене" на Никола Бошнаков представя фермерка- почитател на класическата музика

Документалният филм “За няколко бучки сирене” разказва историята на фермерката Мина, която прави най-вкусния кашкавал, който сте опитвали. На инат и с цената на денонощен труд тя е успяла да съхрани стадото и стопанството си повече от 30 години. Не я спират нито бандитските години на прехода, нито рекет от страна на държавни чиновници, ни птичи грип, ни африканска чума. Но днес тя трябва да реши дали да се раздели с досегашния си живот, за да поеме нова роля – на баба в луксозен остров на Източното крайбрежие.

През последните двадесет години, с въвеждането на европейските регулации, броят на българските домакинства е спаднал от 80 000 на едва 2000. Мина Варджиева е управлявала една от тези ферми. Нейната история отразява съдбата, споделена от хиляди. В продължение на десетилетия, след падането на комунизма, Мина произвежда сирене, поддържайки стадото и фермата си живи чрез упорита упоритост и безсънни нощи. Тя е издържала хаоса на гангстерските години в България, натиска от здравните власти, птичия грип и африканската чума по свинете. Сега е изправена пред избор: дали да остави всичко зад гърба си и да поеме нова роля - като баба на луксозен остров край източното крайбрежие на САЩ: Мартас Винярд.

Оператор на филма е Антони Стоев, композитор - Илко Градев; продуценти са Гала филм – Галина Тонева и Кирил Кирилов.

Режисьорът и сценарист е Никола Бошнаков, когото феновете на документалното кино познават с последната му лента “Моят чичо Любен”.