За 24 май площад Славейков осъмва в цветове, стихове и празнична програма на сцената на фестивала „Да поЧетем“

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Яна Стефанова от организационния екип на Imp-act, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 24 май 2023г. площад Славейков ще бъде домакин на първия културен фестивал, посветен на българската писменост, литература и творчество "Да поЧетем".

Стотици граждани очакват интензивната културна програма, за да отпразнуват 24 май на най-литературното място в София. Още от сутринта площад Славейков ще осъмне с цветна фестивална визия, аудиопроизведения от бележити писатели, зона за четене и базар за книги. През целия ден от 11:00 до 20:30 часа артисти, автори, актьори, литературни ценители и изпълнители ще се качат на сцената с поредица от съвременни прояви, вдъхновени от българското слово и един от най-значимите културни празници. Малки и големи могат да се включат в детска работилница, пешеходни обиколки, музеен тур, куиз, четения и срещи с автори, импро театър и рап концерт, всички те, вдъхновени от родното творчество и писменост.

През целия ден Площад Славейков ще посрещне посетителите с пъстра фестивална визия и тематични удоволствия за духа и сетивата. В 11:00 часа фестивалната програма открива с “Работилница за малки разказвачи” заедно с писателката Катя Антонова и актрисата Силвия Петкова. Малчуганите не само ще чуят любими откъси от популярната поредица "Феята от захарницата" от най-популярната платформата за аудио и е-книги в България, но ще могат да се включат и в сътворяването на първата колективна история. За по-големите пък от 17:00 часа ще се проведе среща с един от най-слушаните автори през последните месеци – Цветелина Цветкова и нейната култова героиня от северозапада Лейди Гергана, които обещават много смях и добро настроение.

Всички желаещи да съчетаят познанието с разходка могат да се включат в пешеходните обиколки „Кварталът на писателите“. В 10:00, 14:00 и 16:00 часа младият автор Виктор Топалов ще разкаже историите на едни от най-знаковите автори, творили около Площад Славейков. Столична библиотека също се включва в програмата с тур из литературния музей „Бележити българи“. Той представя богатите колекции от книги и артефакти на големите личности на България – Симеон Радев и д-р Константин Стоилов, както и ценни и редки старопечатни издания от Фонда на библиотеката. Екскурзионните обиколки започват в 11:00, 13:00 и 15:00 часа от красивото фоайе на библиотеката.

В следобедните часове програмата на „Да поЧетем“ продължава на сцената, където автори, артисти и публика ще се впуснат в литературни забавления. В 16:00 културният деец, автор и ръководител на фондация „Прочети София“ – Тодора Радева, ще представи своя сборник от разкази „Едно възможно начало“. От 18:00 куиз мастърът Румен Иванов е подготвил първото по рода си литературно отборно състезание на открито, с въпроси и награди, вдъхновени от българската писменост и творчество.

Вечерната програма продължава в 19:30 с актьорите от импро театър "Както ви харесва". Те ще поканят публиката на импровизационно приключение с отправна точка литературата. Предизвикателството "ти четеш, ние играем" ще развихри импро таланта на актьорите на фона на откъси от избрани български произведения, прочетени от самата публика. Епичен финал на фестивала "Да поЧетем" ще постави музикалният поет Жлъч, който превзема сцената в 20:00 часа с първото рап изпълнение на велики български стихотворения. Публиката ще чуе на живо и в ново амплоа някои от най-знаковите творби на литературните класици от един истински музикален класик.

Подробната програма, актуална информация и възможност за записване за някои активности са достъпни във Facebook събитието на фестивала „Да поЧетем 24 май на площад Славейков”.

Фестивалът “Да поЧетем” се провежда по инициатива на Imp-Аct в партньорство със Столична община, като част от Календара на културните събития на Столична Община 2023.