Classic Дестинация с Алайя Ловик: X FEST 2025 – фестивал без сцена, но с душа

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Алайя Ловик, озвучено от Цветелина Симеонова от bTV Radio Group и разположено в звуковия файл под главната снимка!

Светът пристига във Врачанско. Село Лютиброд ще бъде домакин на първото издание на X FEST Bulgaria 2025 – тридневен бутиков фестивал на музиката, занаятите и духовността. Идеята е на мексиканката Алайя Ловик, която от години живее в България и избира именно Лютиброд за място, което „вибрира по нов начин“.

От 25 до 27 юли край река Искър ще се съберат творци, лектори и лечители от целия свят – от Израел и Куба до Швеция, Аржентина, Тибет и Колумбия. Артистите, които идват, не са просто музиканти – те са и активисти, лечители, преподаватели. Сред тях са Орка Теплер (музикант и активист от Израел), Лоте Намлинг (тибетска певица с гражданска кауза), Яел де Келдбаум (артист и преподавател), както и Катрин Майер, Андреа Вега и много други.

Фестивал на смисъла, не на мащаба

„Това не е фестивал със сцена и тълпи. Това е пространство за връзка – между хора, култури и идеи. Тук човек може да бъде, да диша, да слуша и да говори от сърце,“ казва Алайя Ловик в интервю за Classic FM.

X FEST включва:

Музикални концерти под открито небе;

Четири мастър класа дневно с различна тематика – от музика и медитация до гласово разгръщане и личностно развитие;

Пазар с местни занаяти, био продукти и храни;

Кулинарна зона с включени фууд тракове и сладкарница Maria by the Home.

Посетителите могат да отседнат в палатки или да изберат къщи за гости в района. Децата до 7 години и възрастните над 64 влизат безплатно. Билетите са налични през Ticket Station – с опции за дневен, уикенд или пълен фестивален пропуск.

Лютиброд – новата точка на световната фестивална карта

Селото, разположено сред природата на Искърското дефиле, се превръща във все по-желана дестинация за хора, търсещи автентично преживяване. X FEST си поставя за цел да утвърди Лютиброд като културна и духовна точка с международно значение.

„Избираме да сме малки, но дълбоки. Искаме хората да си тръгнат преобразени – не само с концерт, а с нова гледна точка. X FEST е семе, което тепърва ще расте,“ казва Алайя.

Поглед към 2026: още по-мащабна визия

Следващото издание – X FEST 2026 – вече се подготвя. Очакват се участия на Nesi Gomes, El Mariachi San Patricio, Екатерина Шелехова и Matan Levkowich, сред други. Организаторите мечтаят за разширяване на програмата, включително с образователен блок за деца и специална сесия за обмен между артисти и местна общност.