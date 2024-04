Емил Марков и Керана провокират публиката във „Всяка първа сряда“

Your browser does not support the audio element.

Емил Марков и Керана са новият неочакван театрален тандем в пиесата „Всяка първа сряда“, която ще можете да видите днес, 22 април, в „Theatro отсам канала“ в София. Спектакълът е на драматурга Щефан Фьогел, припомнят организаторите от Artevent.

Във „Всяка първа сряда“ Керана пресъздава образа на красиво, но опасно момиче, а Емил Марков – на запазен, но попрезрял мъж. Двамата сключват сделка – той ѝ плаща, а тя му дава тялото си. Слагат всичко на масата – пари, секс, страхове, мечти. Без угризения и без оправдания. Никой обаче не е готов за това, което ще се случи.

Следват невъздържани реакции, взаимни провокации, непредвидими последствия. Неусетно двамата стигат отвъд представите за морално и неморално, правилно и грешно. Всичко това заради необяснимото желание да се докоснат истински. Превръщат се в „нормални хора за нормален секс“.

„Всяка първа сряда“ е и дебютът в театъра на неукротимата Керана, която познаваме добре от музикалната сцена. Емил Марков ѝ предлага ролята, след като е впечатлен от нейните страст, отдаденост и харизма, когато е с групата си „Керана и Космонавтите“. Тя, от своя страна, приема веднага, тъй като много харесва текста на Фьогел и интерпретацията на Марков. Пъзелът между двамата се нарежда много бързо, защото, подобно на героите от пиесата, са съвсем различни хора от различни поколения, които трудно можем да си представим, че биха могли да имат нещо общо.

Във „Всяка първа сряда“ виждаме работата на художника Ванина Цандева и слушаме музиката на „Керана и Космонавтите“.

Австрийският драматург Щефан Фьогел е един от най-поставяните автори на българската театрална сцена. Негови пиеси са „Булчинската рокля”, „Влюбена, сгодена, изчезнала”, „Алонсо”, „Басейнът”, Bella Donna и др.

Емил Марков отново поема режисурата на спектакъл, в който и участва. В „Съседите отгоре“ (автор Сеск Гай) той съчетава успешно двете творчески роли. Пиесата, чийто актьорски състав допълват Лилия Маравиля, Силвия Петкова и Иван Бърнев, е едно от театралните събития, за които билетите свършват бързо.

Следващите дати, на които ще се играе „Всяка първа сряда“, са във Варна на 27 април и в Бургас на 31 май.

