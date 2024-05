Пианистката Фани Куцарова: Три сонати на Бах ще звучат за първи път с гъдулка в проекта "Вселена"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с пианистката Фани Куцарова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

В концерта "Вселена" ще имате удоволствието да чуете някои от най-прекрасните музикални произведения, често определяни като "космически" - Три сонати за виола да гамба и чембало от Йохан Себастиан Бах. Необичайното в тази програма са изпълнителите - младият и много талантлив гъдулар Мартин Владимиров и едно от най-познатите лица на камерната сцена у нас пианистката Фани Куцарова. Концертът е представяне на албум със същото заглавие.

Предизвикателството пред музикантите е огромно. За първи път в историята на класическата музика се изпълняват тези гениални произведения от фолклорен инструмент, макар и близък по регистър до виола да гамба.

Освен произведенията на Бах, в програмата ще чуете някои от най-красивите фолклорни мелодии. Българската народна музика също е определяна като космическа, откъдето идва и заглавието на събитието.

Специални гости са прекрасният кларинетист Венци Трифонов, с когото ще чуете някои фолклорни мелодии и произведения на Астор Пиацола, и големият художник Румен Статков, който ще твори акварели по време на цялата тази красива музика.

Спектакълът ще се състои на 28 май в София Лайф Клуб.

Проектът "UNIVERSE" е представен от Сдружение "Про Артибус"

Билети можете да откриете на касите на EVENTIM.