„Време разделно“ в Народен театър „Иван Вазов“ на 21 април

„Време разделно“ е най-новото заглавие на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ – Варна, което ще гостува на 21 април от 19.00ч. на сцената на Народния театър "Иван Вазов" в София. Постановката е на режисьора Бина Харалампиева и събира на сцената Стоян Радев и Симеон Лютаков в централните роли.

Спектакълът по романа на Антон Дончев, една от най-разпознаваемите български исторически творби, е в адаптация на Юрий Дачев. Това е третият проект на Харалампиева с варненската трупа след „Тютюн“ и „Под игото“ – носител на награда „Варна“ и номиниран за „Икар“ и „Аскеер“.

В прочита на Харалампиева, режисьор с дългогодишна работа върху българска класика, на преден план излизат границата между покорството и свободата, силата на общността и цената на саможертвата. Това е силно емоционален спектакъл, в който тези теми се разгръщат през актьорското присъствие и сценичната среда. Визията на спектакъла е изградена от сценографията на Теодора Лазарова, костюмите на Свила Величкова и музиката на Асен Аврамов.

Актьорите от Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ майсторски пренасят зрителите в разкъсваната от страдание родопска долина в страшните години на помохамеданчването на местните българи през XVII век, в дни на непосилни избори. Манол кехая (в ролята – Симеон Лютаков), поп Алигорко (Кольо Стайков) и хората от Елинденя са изправени пред жестокия ултиматум на Караибрахим (Стоян Радев) – да спасят живота си с цената на вярата си. В ролите на Елица, Севда, Момчил и Горан публиката ще види младите попълнения на варненската трупа Милвана Христова, Зорница Кюркчиева, Виктор Димитров и Георги Георгиев.

„Време разделно“ вече е сред най-гледаните заглавия на Варненския драматичен театър, а жителите и гостите на София ще могат да го гледат на сцената на Народния театър на 21 април. Билети се продават в мрежата на Eventim и на касата на Народния театър.