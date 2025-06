„Повече за книгите" по Classic FM: Преди премиерата на „Влюбена в живота" с неотразимата Мария Конакчиева

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Мария Конакчиева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Само месец преди Франция да отбeлежи националния си празник на 14 юли, своята българска премиера ще направи мемоарната книга на Мария Конакчиева „Влюбена в живота", която събира като в песента или в живота на Джоузефин Бейкър двете си любови – страната, в която се ражда, и страната, в която припознава дома на своето сърце.

За Мария Конакчиева това са България и Франция и целият ѝ личен и професионален живот е пътуване в тази посока. Наричана неслучайно бижуто на българо-френската дипломация, Мария Конакчиева е в центъра на всички политически и културни активности, които обединяват двете страни, а като професионалист с подчертан интерес към културата и изкуството в десетилетията на житейската си одисея пази незабравими спомени за личните си срещи с някои от най-интересните фигури на политическата и културната сцена в България, Франция и Алжир, където я отвежда ролята ѝ на съпруга на алжирски дипломат.

Следвайки добрата традиция на успешните автобиографични книги, „Влюбена в живота" е като танц, в който се разчита на добрата основа, положена в родния ѝ град Елена – люлка на възрожденския живот и на семейните ценности на фамилията, в която е отгледана, както и на творческите импровизации, които изпълват фабулата с романтични моменти, спомени за исторически събития, деликатни, а понякога и много наситени с признания, акценти за интересни и важни за времето си герои от дипломатическия свят на България и Франция.

„Влюбена в живота" е като машина на времето, управлявана от интуицията и сърцето на Мария Конакчиева. Перото ѝ решава кога и къде да спре и да даде свобода не само на спомените си, но и на желанието си да повдигне завесата над важни за политическия живот на България моменти, както и на наситени с емоции фрагменти от личния ѝ живот.

Балансът между личното и професионалното е запазен знак на емблемата на Френския културен институт, в който Мария Конакчиева играе ключова роля от 90-те години насам. Тя е част от екипите, които движат някои от визитите на забележителни фигури от света на изкуството, културата, политиката, философията, театъра и фотографията.

Аристократичното присъствие на Мария Конакчиева, наследница на прочут еленски род, се усеща на всяка страница и най-вече в почти незабележимите с просто око нюанси в разказите за дипломатическия живот в България и Франция, особено в краткото време, в което е част от Културния център на България в Париж.

Смело е решението ѝ да не пести както добрите думи към хората, които я вдъхновяват, така и детайли за събития и ключови фигури, които будният читател може да интерпретира със силата на интелекта и проницателността си, за да намери правилното решение на пъзела, в който понякога може да има усещането, че влиза.

Книгата е като добре организирана карта не само на личния и професионален живот на Мария Конакчиева, но и на структурираната информация за активностите на дипломатическия живот между България и Франция. Изпълнена е с любопитни моменти от общуването на авторката както с дипломати и политици, така и с герои на литературния, кино и театрален живот на Франция, гостували в България.

В книгата намират място и отбрани моменти от личния живот на Мария Конакчиева – времето, прекарано в Алжир заедно със съпруга ѝ Хамза Бен Амран и двете им деца Ясин и Софиян; спомените за родителите ѝ, предците ѝ, както и силните традиции на родолюбие и справедливост, завещани от тях.

От Анна Карина до Силви Вартан, от Юлия Кръстева до Симон Вейл, от Сесилия (тогава Саркози) Атиас до Валери Жискар д'Естен – страниците на мемоарната книга щрихират времето, героите, събитията и интерпретацията им.

В определени моменти обаче машината на времето сякаш спира и Мария Конакчиева се оставя на ритъма на спомените си и на емоционалния разказ за важните герои в личния ѝ свят – майка ѝ, брат ѝ, баща ѝ, както и фигурите на Хачо Бояджиев (близък приятел на съпруга ѝ), режисьорския тандем Бинка Желязкова и Христо Ганев, Христо Куртев и Иван Станчов. Особено динамична е сцената с разпита ѝ в централата на ДС на ул. „Московска", където е привикана, за да даде обяснения за връзката си с чуждестранен дипломат. Въздействащи детайли и откровения, които допълват усещането за епохата, предизвикателствата и цената на личния избор и свободата.

Заповядайте на представянето на автобиографичната книга „Влюбена в живота" от Мария Конакчиева на 18 юни (сряда) 2025 г. от 18:30 ч. в Национална художествена галерия – Двореца. Ще участват още журналистите Георги Милков и Димитър Стоянович.

Входът е свободен. Книгата ще може да се закупи на място. Имате възможност да получите личен автограф.

Познавам Мария Конакчиева, откакто се завърнах в родината. Винаги съм бил удивен от нейния позитивизъм и нестихваща енергия. Дългогодишната ѝ работа за Френския културен институт е доказателство за думите ми и съм уверен, че всеки, който я познава, ще ги потвърди. – Нeгово Величество цар Симеон ІІ

В каква категория да класирам книгата? Трудно е да дам точен отговор на читателя, защото авторката е включила различни жанрове – може би това е свидетелство за времето, но и фантастична лична авантюра. Приканвам ви да прочетете романа на един живот, който разкрива любовта на авторката към две скъпи на сърцето ѝ страни – България и Франция. – Жоел Мейер, посланик на Франция в България