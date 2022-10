Владимир Кираджиев се завръща в България с хоров концерт

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с маестро Владимир Кираджиев, разположено в звуковия файл!

На 11 октомври 2022г. от 19ч. в зала "България" носителят на "Кристална лира" и преподавател по дирижиране във Виена Владимир Кираджиев ще поведе Националния филхармоничен хор в концерт с шедьоври от Бенджамин Бритън, Джеймс Макмилън, Арво Пярт, Джон Тавенер и Золтан Кодай.Срещата на елитния хоров състав на Софийската филхармония и известния български диригент предвещава гарантирана музикална наслада.

ВЛАДИМИР КИРАДЖИЕВ е роден в България, от 1989 живее във Виена. Завършил е Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” със специалности оркестрово и хорово дирижиране и композиция. Участвал е в майсторски курсове във Ваймар (1983) при Курт Мазур, Сиена (1985) при Франко Ферара и Варна (1987) при Карл Остерайхер. През 1988 е поканен от проф. Остерайхер за следдипломна квалификация в Университета за музика и сценични изкуства във Виена, където през1991-1992 е художествен ръководител на Виенския Резиденц оркестър. През 1994 дирижира музика от Алфред Шнитке на фестивала в Люцерн, в следващите две години в Дойче Опер Берлин асистира на Рафаел Фрюхбек де Бургос в „Борис Годунов“ и на Иржи Коут в „Евгени Онегин“ , сътрудничи с режисьора Гьотц Фридрих и певците Рене Коло и Мати Салминен. Там той ръководи и едноактната опера на Мусоргски „Женитба“. От 1996 е редовен гост на оперния фестивал в Сигулда (Латвия), където дирижира звезди като Анна Нетребко, Елина Гаранча, Майя Ковалевска, Надя Кръстева, Марсело Алварес, с които работи и до днес. Често си сътрудничи с големи оперни режисьори като Юри Александров, Михал Знаниецки и Питър Селърс.

Владимир Кираджиев е дирижирал прочути оркестри като BBC Schottish Symphony, Литовски държавен оркестър, Латвийска национална филхармония, Софийска филхармония, I pomeriggi musicali, Унгарски фестивален оркестър, Гданска филхармония, Люблин, Вроцлав, Лодз, Бялисток, Силезийска филхармония Катовице, Берлинския симфоничен оркестър, Клангфорум Виена, Словашки камерен оркестър Жилина, Симфоничен оркестър на UNAL Монтерей, Симфоничен оркестър на Колумбия, Симфоничен оркестър в Шенжен (Китай), Филхармония в Сендай (Япония) и Филхармония Bucheon и Wonju (Корея). Негови солисти са били Рафал Блехач, Кшищоф Яблонски, Людмил Ангелов, Шарон Кам, Андрей Корсаков и много други. Той е бил гост-диригент на редица оперни театри – Национална опера Рига, Софийската национална опера и балет, Комише Опер Берлин, Метропол театър Берлин, Дойче Опер Берлин, Опера Грац, Фолкс театър Росток, Татарската национална опера Казан, както и в почти всички оперни театри в Полша.

Гостувал е на фестивалите в Люцерн, Оперния фестивал в Сигулда, Варшавска есен, Wiener Festwochen, Musica Electronica Nova във Вроцлав, бил е музикален директор на фестивала в Рьотинген в Германия от 1994 до 2011. Между 2008 и 2013 е художествен ръководител на Филхармонията в Ржешов в Полша, а от сезон 2014/15 е първи гост-диригент в Opera na Zamku в Шчечин (Полша).

Владимир Кираджиев преподава оперно дирижиране и свирене на партитури в Института по дирижиране към Виенския Университет за музика и сценични изкуства, от няколко години той води концертите с млади таланти – солисти на Международната лятна академия към Университета. Ръководи и диригентски курсове в Австрия, Полша, България и Мексико.

Има множество записи с оперна и симфонична музика и творби на съвременни австрийски композитори. През 2015 заедно с пианиста Людмил Ангелов, той записва на компактдиск за първи път открития от двамата след 140 години концерт за пиано в ми минор, оп. 3 от М. Мошковски с Шотландския симфоничен оркестър на BBC.