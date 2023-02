Светлана Станчева от Quarto: „Музиката на Вивалди успокоява, но и енергизира"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с цигуларката Светлана Станчева и тромпетиста Петър Македонски, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 1 март от 19.00 ч. на сцената на зала „България“ музикантите от Quarto и приятели ще ви заредят с музиката на Антонио Вивалди. Концертът ще се проведе броени дни преди отбелязването на 345 години от рождението на композитора. На сцената ще се качат създателят на ансамбъла, цигуларят Иван Пенчев, забележителните тромпетисти Петър Македонски и Сиво Пенев, като солисти в концерта. В него ще участва и пианиста Стефан Врачев, който ще свири на клавесин.

„Обичаме Вивалди, който е в нашата същност като темперамент и емоционалност. Музика, която успокоява, но и енергизира“, сподели Светлана Станчева за Classic FM Radio. „Всяка една част от „Годишните времена“ е абсолютна живопис. Вивалди е страдал от астма и не е обичал лятото, тъй като му се обостряло заболяването. Затова е толкова агресивна „Бурята““, коментира цигуларката. „ Вивалди пише сонети и към всеки сезон. Той е бил романтик, начинът, по който обрисува звуците. Вивалди е бил свещеник, но са го анатемосали. Причината е, че докато служел литургия, спирал службата, за да пише музиката си, която му идва свише“.

Светлана Станчева разкри и същността на Вивалдиевата “La Follia” (Лудост), която е включена в програмата на концерта. „Това е трио соната за две цигулки и басо континуо, но ние ще го изсвирим за камерен ансамбъл с клавесин"

„Концертът за 2 тромпета е бил повлиян от посещението на композитора в Катедралата на Венеция, където е чул два тромпета да свирят", разказва Петър Македонски. „Това е единственият концерт за два натурални тромпета. Вече няма такива инструменти, а има пиколо. Има студенти, които са го свирили преди години, както и аз самия. Концертът, написан около 1720г., е бил загубен, а през 1950г. е открит случайно в Библиотека в Торино“, добави музикантът.