Маестро Камджалов представя световна премиера на „Виртуозни движения“ от акад. Васил Казанджиев

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с маестро Йордан Камджалов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Концерт, посветен на творчеството и музикалния принос на българския композитор, диригент и педагог акад. Васил Казанджиев, ще се състои на 29 май от 19.30ч. в зала „България“. Концертът е организиран от фондация „Йордан Камджалов“ и се провежда в рамките на 54-тото издание на Международния фестивал "Софийски музикални седмици".

Световната премиера на концерта „Виртуозни движения“ е част от програмата на Софийски музикални седмици. Очаква се специален гост на събитието да бъде и самият Васил Казанджиев, разказват от фондацията.

Освен „Виртуозни движения“ за пиано и оркестър на Васил Казанджиев, в програмата са включени още „Празнична музика „Псалми и ритуали”, както и „Концерт No 9 за пиано и оркестър“ на Волфганг Амадеус Моцарт, любим композитор на местрото.

„Този концерт е поклон към традицията, към учителите, към тези, които са ни дали “хляба в ръцете”. Този концерт е за историята, за благодарността и за респекта”, написа в социалните мрежи маестро Йордан Камджалов, който е артистичен директор и диригент на събитието.

Солист на концерта ще е пианистката Надежда Цанова, специализирала в Кралската консерватория в Брюксел и паралелно с това завършила и „Schola Cantorum“ в Париж, където получава най-високото отличие за концертиращ пианист – „Diploma Di Concert“. Тя е носител и на първа награда от международния конкурс за пианисти в Париж „Flame“ през 2013 г.

„Genesis Orchestra“ ще се води от Мони Симеонов, концертмайстор на Симфоничния оркестър на Калифорнийската столица Сакраменто, както и директор на струнния департамент, преподавател по цигулка и камерна музика в Университета на Калифорния, учил в класа на Мидори, където е и неин асистент.