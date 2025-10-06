Виртуозната пианистка Донка Ангъчева удостоена със Златния почетен знак за особени заслуги към Република Австрия

На 30 септември 2025 г., на тържествена церемония в Кунстлерхаус Виена (Salon Karlsplatz), изключителната пианистка Донка Ангъчева получи Златния почетен знак за заслуги към Република Австрия, връчен ѝ от името на президента на Австрия Александър Ван дер Белен.

Това е едно от най-високите държавни отличия на Австрия. До този момент само шестима българи са били удостоявани с него. Донка Ангъчева е първият български артист, получил това изключително признание – факт, който подчертава нейната голяма роля в културния живот на Австрия и България.

Наградата идва в много натоварен концертен период: в момента Донка Ангъчева изнася концерти в Австрия, а в началото на 2026-та ѝ предстои голям концерт в София. През март – концерт в легендарната зала Musikverein във Виена, класически спектакъл под егидата на Международното Шопен дружество. Донка е вицепрезидент на Международното Шопен дружество и се очаква в края на годината да бъде избрана за президент. Паралелно работи и като артистичен директор на серия от концерти за обновения театър във Винер Нойщадт (Stadttheater Wiener Neustadt). Вече тече и подготовка за третото издание на най-голямото българско културно събитие във Виена – престижната „Гала на българската култура и музика“, която и тази година ще събере артистичния елит на България и Европа и ще се проведе в прекрасната Wiener Konzerthaus. Както на Шопен гала, така и на българската гала Донка Ангъчева е артистичен директор и основен организатор чрез нейната инициатива „Изкуството продължава да живее“.

След връчването на Златния почетен знак за заслуги към Република Австрия Донка Ангъчева сподели: „В несигурни времена като днешните силата на изкуството и магията на музиката ни напомнят колко ценен е животът и колко красив може да бъде. Това е причината преди години да създам моята артистична инициатива „Изкуството продължава да живее“ (Die Kunst lebt weiter) – за да покажа незаменимото значение на културата дори в най-трудните моменти. Това начинание беше успешно и днес всички заедно празнуваме този успех. За мен изкуството и музиката са и израз на нашата човечност. Искам винаги да напомням за техния безценен смисъл – и едновременно да подкрепям онези артисти, чиито талант и отдаденост са ключът към това.“

Програмата на церемонията по връчването на Златния почетен знак за заслуги към Република Австрия включваше изящни изпълнения на Теодора Митева (виолончело), Зориана Кушплер (мецосопран) и проф. Едуард Кутровац (пиано). Тържествена реч държа голямата цигуларка Лидия Байч, която подчерта огромния талант, емпатия и човечност на Ангъчева.

Сред присъстващите на церемонията бяха: И.Е. Десислава Найденова Господинова (извънреден и пълномощен посланик на Република България в Австрия), Андреас Шагер (тенор, Wiener Staatsoper), Теодор Канитцер (президент на Международното Шопен дружество), Лидия Байч (цигуларка), Зориана Кушплер (мецосопран), проф. Едуард Кутровац (интендант на Liszt Festival), Хайнц и Гертруд Ешлиман (собственици на арт център и скулптурен парк в ART ST-URBAN, Швейцария), Жулиен Росие (управител на Juwelier Bucherer), Мария Гросбауер (директор на театър на Винер Нойщат), представители на Федералното министерство за жилищно строителство, изкуство, култура, медии и спорт, артисти, политици, дипломати и много други. След церемонията гостите бяха поканени на изискан прием, организиран от Bucherer, в сърцето на Виена, в красив салон срещу катедралата Свети Стефан.

Донка Ангъчева е родена в Пловдив и започва да учи пиано на петгодишна възраст, а на десет вече свири като солист с Пловдивската филхармония. Завършва Виенския университет за музика и сценични изкуства при проф. Хайнц Меджиморец. Днес е сред водещите европейски пианисти, лауреат на множество международни конкурси и артист от престижната селекция Bösendorfer Artist. По време на пандемията създава артистичната инициатива „Die Kunst in Österreich lebt weiter“ („Изкуството в Австрия продължава да живее“). През 2023 г. е отличена като „Жена на годината“ в Австрия (категория „Изкуство и култура“), има девет издадени албума и над 2,5 млн. слушания в Spotify – впечатляващ мащаб за класически изпълнител; преподава и журира в телевизионен формат на ORF; ангажирана е с културни и социални каузи и партньорства, като основно работи с Bucherer и Piaget. През 2023 г. излиза документалният филм на Георги Тошев „Appassionata“, посветен на живота и изкуството ѝ; същата година е сред говорителите на Forbes Women Forum и влиза в класацията „Forbes Топ 70 знаменитости за 2023“. От 2024 г. е в Управителния съвет, а впоследствие и вицепрезидент на Международното Шопен дружество, което се очаква да оглави в края на 2025-та година. Артистичен директор и основен организатор на „Гала на българската култура и музика“ в Брамсова зала на Musikverein (2024) и в Моцартовата зала на Wiener Konzerthaus (2025). Омъжена, майка на две дъщери.