Виртуозната пианистка Анастасия Евсина ще изнесе рецитал в рамките на "Софийски музикални седмици"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Анастасия Евсина /превод: Нара Васконселос/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Бразилската пианистка с руски произход Анастасия Евсина гостува на 25 юни в голямата зала на Младежки дом – Пазарджик с клавирен рецитал. Събитието е посветено на 215-годишнината от рождението на Роберт Шуман и бе със свободен вход за зрителите. Концертът е част от културен обмен между Младежки дом – Пазарджик и бразилския културен институт "Зенон". Изявата предшества участието на Евсина в рамките на 56-тото издание на Международния фестивал "Софийски музикални седмици", където ще изнесе солов рецитал. Датата е 29 юни от 19.00ч. в камерна зала "България".

В програмата на концерта в Пазарджик бяха включени Соната № 1, опус 11 от Роберт Шуман и петнайсет избрани мазурки от Фредерик Шопен.

Анастасия Евсина е пианистка с руски корени, възпитаничка на Московската консерватория "П.Чайковски" под ръководството на професор Дария Петрова и допълнително специализира камерна музика в Академията „Гнесин“, където учи при Георги Федоренко, като завършва с отличие Руската музикална академия „Гнесин“.

Репертоарът ѝ обхваща широк диапазон от периоди и стилове, с особена страст към по-малко известните композиции на Файнберг и Метнер. Дълбоката ѝ любов към камерната музика е довела до множество сътрудничества, обогатяващи вече богатия ѝ репертоар. През 2023 г. Анастасия и виолончелистът Раиф Дантас Барето издават албума RACHMANINOFF: CELLO SONATA, OP. 19 & ROMANCES, продуциран от Azul Music и посветен на композитора Сергей Рахманинов, по случай 150-годишнината му от рождението.

В Бразилия тя продължава да изнася солови рецитали и е участвала като гост-солистка със Симфоничния оркестър на Националния театър „Клаудио Санторо“ и Симфоничния оркестър на Порто Алегре. Нейни изпълнения са излъчвани по Senate TV, а тя е допринесла за академичните среди, като е предлагала майсторски класове в Университета на Бразилия и е била член на жури в конкурси за пиано.

Изнасяла е концерти в Операта на Токио, зала "Минато Мираи" в Йокохама, Националния дворец на културата в София, зала "Падеревски" в Лозана, зала "Рахманинов" в Московската консерватория, както и в значими културни центрове на Сао Пауло, град Бразилия, Рио де Жанейро, Порту Алегре. Носителка е на редица международни награди. Води майсторски класове в Москва, Саарбрюкен и Бразилия и работи активно върху съвременни изследвания в областта на клавирната техника.

Изпълненията на Евсина са белязани от естествено чувство за музикалност. Музикалният критик Евелина Здравкова я похвали, заявявайки: „Евсина пленява публиката с безупречно майсторство и изключителен талант, излъчвайки мощна музика с грация.“ Относно изпълнението си на Соната № 1 на Рахманинов, Здравкова отбеляза: „Тя повдигна духа с оригиналност, динамика и завладяваща изразителност.“