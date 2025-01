Виртуозът Вадим Репин пред Classic FM: "Стратегията е децата от ранна възраст да бъдат привлечени към музиката"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Вадим Репин /превод: Ангелина Александрова, дублаж: Павел Сотиров/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Тази вечер, 30 януари, от 19.00ч. в зала "България" световноизвестният цигулар Вадим Репин ще свири със Софийската филхармония. Музикантът ще представи интерпретацията си на Втория цигулков концерт на Сергей Прокофиев. "Сложно е да опиша как се променя интерпретацията, защото за нас, музикантите, нотният текст е основният документ. Колкото повече растем, толкова повече се променят средствата на изразяване. Композиторите от края на 19-ти и началото на 20-ти век оставят бележки и инструкции по партитурите за това как трябва да се изпълнява дадено произведение. Въпреки това, в зависимост от времето, настроението и дори инструмента, с който свирите, един път ви се струва, че даден момент трябва да е по-важен, а следващият път, че това не е нужно. Всеки пасаж можеш да изсвириш по множество различни варианти", сподели Репин пред Classic FM. Според виртуозният цигулар, "интересното е, че и първата и втората част (бел.ред. на Втория цигулков концерт на Сергей Прокофиев) разкрива митове, приказки, балади, предавани от уста на уста. В края на всяка част се появява внезапно някаква абсолютна трагедия. Внушението, което частите на концерта оставя у слушателя, е красива история, разказана по увлекателен начин, макар и да завършват трагично. Този концерт се отличава и по елемента на загадъчност в него".

По думите на Репин, "стратегията е децата от ранна възраст да бъдат привлечени към музиката. В някои семейства не обръщат внимание на класическата музика, а ако това се стане – то е на много късен етап. Личната ми стратегия, която възприема ръководеният от мен Транссибирски пътуващ фестивал, е да привлека не само млади музиканти, но и млади хора в публиката".

Тази вечер в програмата на концерта, дирижиран от Карло Тенан, ще прозвучат и Празнична увертюра в ла мажор, оп.96 от Дмитрий Шостакович и Симфония №2 в ре мажор, оп. 73 от Йоханес Брамс. Билетите са в продажба на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим.

Виртуозност, изразителност, разнообразие на звука и майсторска техника са отличителните качества на изключителния цигулар Вадим Репин. Роден през 1971 в Новосибирск, той учи цигулка при Захар Брон. На 11 години печели първа награда на конкурса „Виенявски”, на 14 – дебютира в Токио, Мюнхен, Берлин и Хелзинки; година по-късно свири в „Карнеги Хол” в Ню Йорк. На 16 години получава първа награда на конкурса „Тибор Варга”, на 17 – става най-младият цигулар, печелил първа награда на престижния конкурс „Кралица Елизабет” в Белгия.

През 2010 е удостоен в Париж с най-високото френско отличие „Victoire d’Honneur” и „Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres”. Йехуди Менухин каза за него: „Вадим Репин е най-добрият и съвършен цигулар”.

Той свири на най-големите сцени по целия свят с водещите световни оркестри – филхармониите на Лондон, Лос Анджелис, Санкт Петербург, Ню Йорк, Радио Франс, Монте Карло и Израел; симфоничните оркестри на Торонто, Чикаго, Москва, Сан Франциско, Лондон и NHK в Токио; Оркестъра на Париж, Националния оркестър на Капитолия в Тулуза и Концертгебау оркестър – Амстердам. Концертирал е под диригентството на Шарл Дютоа, Рикардо Шайи, Юрий Темирканов, Владимир Ашкенази, Марис Янсонс, Зубин Мета, Мюнг-Вун Чунг, Рикардо Мути, Кент Нагано, Сейджи Озава, Андрис Нелсонс и Кристиан Тилеман. Сред партньорите му за камерна музика са: Марта Аргерич, Готие Капюсон, Чечилия Бартоли, Евгений Кисин, Николай Лугански, Миша Майски и Ланг Ланг.

През 2014 основава Транссибирския фестивал на изкуствата в Новосибирск и е негов артистичен директор. По поръчка на фестивала и личната му инициатива са създадени много произведения за цигулка от Лера Ауербах, София Губайдулина, Александър Раскатов, Бенямин Юсупов. Фестивалът обикаля и други руски градове, както и други страни – Япония, Израел, Австрия, САЩ и Франция.

Вадим Репин и примабалерината Светлана Захарова създават „Pas De Deux for Fingers and Toes”. Горещи овации съпътстват турнето им в Китай, Корея, Япония, Италия и Хонг Конг.

Репин изпълнява световната премиера на Първия концерт за цигулка и оркестър от Джеймс Макмилън, който е посветен на него (2010). Заедно с Даниел Хоуп и Истанбулския филхармоничен оркестър „Борусан” изпълняват световната премиера на Kонцерт за две цигулки и оркестър „Shadow Walker” от Марк-Антъни Търнидж (2017). По повод 85-годишнината на Арво Пярт премиерно представя преработената от композитора за него версия на „La Sindone“.

Цигуларят е известен и със забележителните си записи на творби от Шостакович, Прокофиев, Брамс, Бетовен, Чайковски и др. за фирмите „Erato”, „Warner Classics” и „Deutsche Grammophon”. Някои от тях са с престижни отличия като „Echo Classic“ и „BBC Music Award“.

През 2010 режисьорката Клаудия Вилке създава документалния филм „Vadim Repin, Magicien du Son” („Вадим Репин, магьосник на звука”), копродукция на ARTE, Баварското радио и VRT-Canvas.

Дълбоко посветен на музикалното образование, Вадим Репин води майсторски класове в Залцбургския Моцартеум. Той е почетен професор в Централната музикална консерватория в Пекин и в Шанхайската консерватория. Член е на жури в конкурсите „Чайковски” в Москва и „Кралица Елизабет” в Брюксел, а също и в конкурса за диригенти „Донатела Флик” в Лондон.

Вадим Репин свири на майсторска цигулка, изработка на Николо Амати от 1664.