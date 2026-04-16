Виртуозът Светлин Русев ще изпълни от Бах до Ламбов за 4 дни в България

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с цигуларя Светлин Русев, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Един от най-обичаните български цигулари, посланик на българското изкуство по света, Светлин Русев ще участва в четири различни концертни вечери в България. Със своя професионализъм, брилянтен звук и отдаденост към музиката, той се утвърждава като значимо име в съвременната световна сцена.

На 17 април от 19.00ч. на сцената на Държавна опера Варна виртуозът ще изпълни обичаният от българската публика Концерт за цигулка и оркестър от П.И.Чайковски в съпровод на Оркестъра на Варненската опера под палката на маестро Георги Димитров. Ценителите ще чуят и "Картини от една изложба" от Модест Мусоргски.

Изключителният Светлин Русев отново посяга към границата на невъзможното - този път с проекта „БАХ - ИНТЕГРАЛ“. В два последователни концерта, с кратка пауза между тях, той ще изпълни цялото творчество на Йохан Себастиан Бах за соло цигулка – музикален подвиг, който рядко може да бъде чут на живо. Сред тези произведения е и гениалната Шакона – дълбоко лична творба, посветена от Бах на покойната му съпруга. На 19 април с ОКИ Средец посетете „БАХ - ИНТЕГРАЛ“ от 17 и от 19 ч. в Централния военен клуб в София.

Сто и петдесет години след Априлското въстание българската държава има дълг не само да помни, а да превръща паметта в жива обществена енергия. Именно в този смисъл Министерството на културата организира тържествен концерт в Националния дворец на културата, посветен на годишнината от събитието, което завинаги промени историческата съдба на България. Концертът ще се състои на 20 април от 19:00 ч. в зала 1 на НДК и събира на една сцена Симфоничния оркестър на Българското национално радио под диригентството на Константин Илиевски и Смесения хор на БНР с диригент Любомира Александрова. Солисти на вечерта са сопраното Красимира Стоянова и цигуларят Светлин Русев, със специалното участие на пианиста Марио Ангелов.

Подбраната програма изгражда музикален образ на българската държавност, историческа устойчивост и национално самочувствие. Произведенията на Добри Христов, Панчо Владигеров, Парашкев Хаджиев, Любомир Пипков и Марин Големинов превеждат през различни пластове на българската духовна история - от героичното и трагичното до онова вътрешно чувство за принадлежност, което е удържало нацията в най-трудните ѝ времена.

Специален драматургичен акцент в тържествената вечер ще бъдат актьорските прочити, които ще вдъхнат жив глас на историческата памет чрез текстове, свързани с Априлското въстание. Техните изпълнения ще вплетат в музикалната драматургия силата на словото, превръщайки концерта в цялостен сценичен разказ за свободата, саможертвата и националното достойнство.

За Министерството на културата отбелязването на 150-годишнината от Априлското въстание е ясен публичен избор: културата да бъде активен носител на националната памет, а голямото българско изкуство - пространство, в което обществото разпознава основанията на своята идентичност.

„Паметта за Априлското въстание е част от фундамента на българската държавност, а културата е инструментът, чрез който този фундамент се предава на следващите поколения“, подчертава министърът на културата маестро Найден Тодоров.

Във време на изпитания и разделения именно паметта за Април 1876 г. напомня, че държавата се гради не само с институции, а с общи символи, споделени ценности и воля за историческа приемственост. Затова този концерт е не просто почит към миналото, а заявка за културата като стратегически инструмент на националното самосъзнание.

Входът за концерта е с покани, които можете да вземете безплатно от билетния център на НДК.

21 април, Плевен, с Плевенска филхармония - двамата с дъщеря му Клое Русев, Минко Ламбов е диригент.

Плевенска филхармония Ви кани на симфоничен концерт с маестро Светлин Русев и неговата дъщеря Клое Русев. На 21.04.2026 г. /вторник/ от 19:00 часа в Зала "Катя Попова" гр. Плевен

Солисти: Светлин Русев - цигулка Клое Русев - цигулка

Диригент: маестро Минко Ламбов

В програмата: Ян Сибелиус - Концерт за цигулка и оркестър в ре минор, оп.47 Солист: Клое Русев - цигулка

Минко Ламбов - Концертна пиеса за две цигулки и оркестър - световна премиера Солисти: Клое Русев и Светлин Русев - цигулка

Сен-Санс - Интродукция и Рондо капричиозо - солист Светлин Русев

Билети в билетните центрове на Плевенска филхармония и в мрежата на Eventim.bg и Grabo.

Деца до 6 г. влизат на концертите на Плевенска филхармония безплатно.

Повече за Светлин Русев

Роден е в Русе на 5 април 1976 г. Учи в Музикалното училище в Русе, където взема първите си уроци по цигулка при майка си. През 1991 г. е приет в Консерваторията в Париж, която завършва през 1998 г. Учи цигулка при проф. Деви Ерлих и проф. Жан-Жак Кантороу. От 2000 г. е концертмайстор на Овернския камерен оркестър, а от 2005 г. е концертмайстор на Оркестъра на Френското национално радио. През 2008 г. е избран за професор във Висшата национална консерватория за музика и танц в Париж. Посланик е на добра воля на УНИЦЕФ. От 2012 г. свири на „Страдивариус“ от 1710 г. От 2016 г. е артистичен директор на Софийската филхармония.

Участва като солист в „Мартенски музикални дни“, ненавършил 12 години. През 1991 г. постъпва във Висшата национална консерватория за музика и танц в Париж, в класа на Жерар Пуле, Деви Ерлих и Жан-Жак Канторов. През 1994 г. журитoна Висшата национална консерватория единодушно го награждава с Първа награда за цигулка и Първа награда за камерна музика. Светлин Русев е носител на множество международни награди, най-престижните сред които са от конкурсите в Индианаполис, Мелбърн и “Маргарита Лонг – Жак Тибо”. През 2001 г. е отличен с Голямата награда, Специалната награда на публиката и Специалната награда за най-добра интерпретация на концерт от Й. С. Бах на Първия международен конкурс в Сендай, Япония. По време на изложбата „Мидем“ в Кан през 2000 г. е определен за „Класическо откровение“ на асоциацията „Адами“, а през 2001 г. е избран за спонсорство от фондация „Natexis-BanquesPopulaires“. Той свири редовно като солист с различни оркестри от ранга на Националния оркестър на Франция, Филхармоничния оркестър на Френското национално радио, Сеулската филхармония, Филхармонията на Токио, Филхармонията на Сендай, Симфоничният оркестър на Индианаполис, Националния оркестър „Джордже Енеску“, Букурещ, Оркестъра на Румънското национално радио, Оркестър AnkaraPresidential, Филхармонията на Йоханесбург и други оркестри в САЩ, Латинска Америка, Азия и Европа.

Светлин Русев е свирил на много от най-престижните концертни сцени по света: Болшой театър, Сънтори Хол, SumidaTriphonyCenterHall, Център за изкуства – Сеул, зала „Плейел“, ЮНЕСКО, Театър „Шанз-Елизе“, Театър „Шатле“, Cité delaMusique, Театър „DelaVille“, HalleauxGrainsdeToulouse, ArsenaldeMetz, Национална концертна зала „Бела Барток“, Будапеща, AlteOper– Франкфурт, PalaisdesBeauxArtsв Брюксел и много други.

От 2016 година Светлин Русев е концертмайстор на Оркестъра на Романска Швейцария. Цигуларят е бил концертмайстор на Филхармоничния оркестър на Френското национално радио от 2005 до 2017 г. и на Филхармонията на Сеул от 2007 до края на 2015 г. От септември 2008 г. е професор по цигулка във Висшата национална консерватория за музика и танц в Париж. Светлин Русев свири на цигулка Страдивариус „Camposelice“ от 1710 г., предоставена от Nippon.