Юджийн Чаплин пред Classic FM: "Баща ми се вдъхновяваше от Чайковски"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Юджийн Чаплин, в превод на Милен Стаматов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Синът на кино легендата Чарли Чаплин ще се срещне с български студенти от Консерваторията на професор Елена Дикова и актьори от Пловдивския театър по време на гастрола му в България със спектакъла Chaplin Pianissimo, който започва на 10 юни в зала "България" и ще премине през 12 юни в Пловдивския театър и ще завърши на 15 юни във Фестивалния комплекс във Варна в рамките на МТФ "Варненско лято".

Той и световноизвестните пианисти Жан-Паскал Бентюс и професора от консерваторията De Musique de Paris Силвен Моризе ще обменят опит с младите музиканти.

Специално за концерта в Пловдив на сцената на театъра ще бъдат два рояла на австрийската фирма „Бьозендорфер", която е една от най-добри европейски фирми в производството на пиана и рояли. Единият от тях е бижуто сред роялите в световен мащаб. Уникалният инструмент е част от бутикова колекционерска серия ‚Артист" на компанията. В света има само 25 такива рояла, всеки със свой уникален номер. С изключителните си звукови характеристики, роялът е истински шедьовър, инкрустиран с 23-каратово злато. Чрез специална репрографска техника „ Дървото на живота" и „Очакване" на художника Густав Климт намират място на вътрешния капак на инструмента.

Юджийн Чаплин ще бъде гост на творческия състав на театъра в Пловдив и ще разкаже любопитни факти за живота на своя баща.

Юджийн има опит като актьор и режисьор, но голямата му страст е музиката.

"Исках да стана рок музикант, дори се пробвах с приятели да имаме група, но не де получи. Компенсирах липсата на музикална кариера с работа в звукозаписното студио в Монтрьо. Участвах в създаването на станали вече класически албуми на Куин и Дейвид Боуи. Музиката се оказа голямата ми любов. Затова създадох Chaplin Pianissimo, защото исках да разкажа за баща ми през един позабравен аспект на неговото културно наследство - музиката. Той е композирал музика за всичките си филми. Трудно е да кажа кой саундтрак ми е любим, но може би на филма "Хлапето". Ще го чуете на концертите в България", споделя Юджийн Чаплин.

Той обещава и среща с част от публиката след концертите. За закупилите билети от по-висок клас ще има и ВИП място за среща с музикантите и изненада подарък от Юджийн.

Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата и е част от Календара на културните събития на Столична община.

Гастролът на Chaplin Pianissimo в България е част от "Световен театър в София" и фестивала "Варненско лято".

