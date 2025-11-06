Виолончелото на Готие Капюсон звучи на върха на Европа

Готие Капюсон изкачи Монблан със своето виолончело, за да запише промо на новия си албум Gaïa, чиято премиера ще бъде на 7 ноември. На над 4 800 м височина той записва видео и фотосесия, докато свири насред снега, сякаш самата планина му акомпанира.

Седмица след това, на 13 ноември, той се завръща в София за концерт с Националния оркестър и маестро Найден Тодоров. Билетите за концерта в зала „България” са почти изчерпани.

В новия албум на световноизвестния музикант виолончелото се превръща в гласа на Земята. Обединявайки седемнайсет оригинални творби от шестнайсет съвременни композитори, този проект изследва връзката между човечеството и природата през многоизмерна призма – черпейки вдъхновение от различни музикални жанрове, естетики и културни влияния, както и от грандиозните контрасти на природния свят.

„Всяко произведение дава свой собствен глас на виолончелото, потапяйки ни в силата и дълбочината на природата и Земята – източника на живота,“ обяснява Готие. „Във всяка пиеса именно Земята се изразява чрез музиката: понякога крехка, понякога величествена, но винаги жизненоважна. … Този албум е и песен на предупреждението – химн за застрашената красота, молитва за бъдещите поколения.“

Албумът носи името на гръцката богиня на Земята и майка на целия живот, Gaïa и представя нови произведения от едни от най-иновативните композитори на нашето време – от утвърдени фигури като Макс Рихтер, Лудовико Ейнауди и Джо Хисаиши, до блестящи нови таланти като Арманд Амар, Жасмин Барнс, Оливия Бели, Кентън Блаш, Майкъл Канитро, JB Дюнкел, Миси Мацоли, Габриела Монтеро, Нико Мули, Ксавие Фоули и Айана Уитър-Джонсън.

Капюсон черпи вдъхновение и от своето детство в Савойя, сред идиличната сърцевина на Френските Алпи, между тучни хълмове и внушителни върхове – включително и най-високия в Европа – величествения Монблан. Именно там се ражда детската му мечта да изкачи този заснежен гигант – мечта, която той реализира в зашеметяващ визуален проект, заснет за откриващата пиеса в албума.

Музиката на Gaïa въплъщава неподправената искреност на природата – празнува нейната сила и крехкост, нейната стихия и нежност, оптимизма за бъдещето ѝ и необходимостта от грижа. Готие нарича албума „музикално и човешко приключение“ – пространство, в което „виолончелото се превръща в пратеник, в сърце, пулсиращо в ритъма на природата.“

Концертът на Готие Капюсон в София се осъществява в партньорство с Френското посолство, Френския институт в България и и със съдействието на BNP Paribas.

Последни билети можете да откриете на касата на зала „България” и в Ивентим.