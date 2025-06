Виолончелистката Калина Кръстева: "Ако музиката е хубава, тя е оценена, независимо дали е написана преди 300 години или днес"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с виолончелистката Калина Кръстева- Тийкър, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Предстоящият концерт на Симфониета Враца, озаглавен „Гости отблизо и далеч“, ще се състои на 17 юни от 19.00ч. в зала „България“ под диригентската палка на Христо Павлов. Солисти: Вероника Лемишенко (арфа), Калина Кръстева (виолончело), Надежда Йоцова (пиано).

В програмата на концерта ще прозвучат Дж. Тавенер – „The Protecting Veil” за виолончело и струнен оркестър; М. Равел – „Интродукция и Алегро“ за арфа, флейта, кларинет и струнни; К. Сен-Санс – „Концертна пиеса“ за арфа и оркестър, оп. 154; Х. Йоцов – Концерт за пиано и оркестър “The Spirit оf Jazz”.

Билети на касата в зала "България", в мрежата на ИВЕНТИМ и ГРАБО.

Калина Кръстева ще участва и на концерта на 13 юни от 19.00 ч. в Градската концертна зала във Враца. Той носи заглавието „Мистичност от XX век“. Другият солист на вечерта е Велислав Стоянов (тромбон). В програмата ще звучат Дж. Тавенер – „The Protecting Veil” за виолончело и струнен оркестър (премиера за гр. Враца) и Тайни произведения (две предпремиерни изпълнения специално за пубиката на Симфониета-Враца). На диригентския пулт ще се качат Христо Павлов и Никола Петров.

За легендарния Янош Старкър Калина Кръстева е „виолончелист от висока класа , който ще има забележително място в музикалния живот”. Родената в София, в семейство на виолончелисти, Кръстева още в младежките си години е солист на всички български оркестри и печели многобройни конкурси и награди, между които наградата „Млади таланти” на Френската академия на изкуствата и на Международния конкурс „Музиката и земята”.