Виолончелистката Юлия Хаген пред Classic FM: „Класическата музика не може да се използва за фон"

Младата виолончелова звезда Юлия Хаген ще дебютира със Софийската филхармония днес, 11 май, от 19.00ч. Очарователната инструменталистка ще излезе на сцената на зала „България" под палката на Найден Тодоров, за да представи Концерт за виолончело №1 на Шостакович.



В концерта ще звучат и „Половецки танци" из операта „Княз Игор" от Бородин с участието на Националния филхармоничен хор, както и световната премиера на „Икар“ от Ценко Минкин.

Билети за концерта са налични на касата на зала България и в Ивентим.

Първият виолончелов концерт на Шостакович е писан за именития Мстислав Ростропович, който се твърди, че е разучил концерта само за 4 дни.

„За първи път свиря този концерт от 7 години насам. Не мога да си представя как за 4 дни е научена пръстовката, а какво остава за цялото произведение", споделя Хаген. По думите й, този Концерт за виолончело е "изключително изморителен е за дясната ръка, защото трябва да се свири със сила и напрежение".

Според Хаген, „класическата музика не може да се използва за фон". Тя счита, че „ако можем да използваме социалните мрежи, за да заведем на класически концерт хората, които не биха го посетили, защо не?!". В ограниченото си свободно време 27-годишната виолончелистка отделя внимание на домашния любимец, за който се грижат родителите й, както и за йога асани. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Юлия Хаген в превод на Ангелина Александрова, разположено в звуковия файл!

Припомняме ви, че Юлия Хаген е сред най-обещаващите инструменталисти на своето поколение. Еднакво е убедителна като солист на оркестри, в рецитали с пиано или в изяви с камерни формации заедно с изтъкнати музиканти. В изкуството ѝ се съчетават техническото майсторство с високите артистични стандарти и директен комуникативен подход към правенето на музика.





Родена е в Залцбург през 1995, потомък на музикантско семейство, тя започва да свири на виолончело на петгодишна възраст. Нейното обучение при Енрико Бронзи в Залцбург и Райнхард Лацко във Виена е последвано от години на формиране във виенския клас на Хайнрих Шиф от 2013 до 2015 и накрая от обучение при Йенс Петер Майнц в Университета по изкуствата в Берлин. Като стипендиант на Академия Кронберг, Юлия Хаген учи при Волфганг Емануел Шмид до 2022.



Талантливата изпълнителка прави своя дебют на 14-годишна възраст като солистка на Виенския младежки оркестър. Оттогава тя свири активно в цяла Европа и Япония, включително в зали като „Концертхаус“ и „Музикферайн“ във Виена, „Тонхале“ в Цюрих, „Барбикан хол“ в Лондон и „Сънтори хол“ в Токио. Свирила е с „Концертхаус оркестър“ – Берлин, „Тонхале оркестър“ – Цюрих, „Моцартеум“ – Залцбург, „Брукнер оркестър“ – Линц, и „Кремерата Балтика“. Работила е с диригенти като Яйвър Болтън, Мирга Гражините-Тила, Инго Мецмахер, Маркус Пошнер и Кристина Поска. Редовно се изявява като камерен изпълниктел с партньори като Игор Левит, Александър Лонких, Аарон Пилсан, Аника Тройтлер, Флориан Бьош, Рено Капюсон, Тобиас Фелдман, Томас Рейф, Жерар Косе, Клеменс Хаген, Доминик Вагнер и квартетите „Армида“ и „Артемис“.





Акцентите от сезон 2022/23 включват завръщането на Юлия Хаген в Симфоничния оркестър на град Бирмингам под ръководството на Мирга Гражините-Тила с Втория концерт за виолончело на Шостакович в „Концертгебаум“ – Амстердам, изпълнения на Концерта за виолончело на Дворжак със Симфоничния оркестър на Виенското радио, Швейцарския сифоничен оркестър в Лугано и Пражкия симфоничен оркестър; участия с Копенхагенската филхармония, „Брукнер оркестър“ – Линц, Софийската филхармония, както и северноамерикански дебют със Симфоничния оркестър на Ванкувър. Като част от „Ouverture spirituelle“ е изпълнението на „Canticle of the Sun“ на София Губайдулина на Залцбургския фестивал през 2023 година.



Сред многобройните ѝ камерни изяви са трио концерти с Игор Левит и Йохан Дален в лондонската зала „Уигмор хол“ и на Международния музикален фестивал „Heidelberger Frühling“, изпълнения с музикалната група „Quatuor Arod“ и с „Hagen Quartet“, турне в Япония с виолончелово дуо с Клеменс Хаген.



Юлия Хаген има ангажименти на „Festspielfrühling Rügen“, Фестивала за камерна музика в Екс ан Прованс, фестивала „Risоr“, както и на норвежския фестивал за камерна музика „Rosendal“, основан и ръководен от пианиста на Лейф Уве Андснес.



Младата изпълнителка редовно си сътрудничи с братята Капюсон. Рено Капюсон е диригент и солист цигулар на „Orchester de Chambre Nouvelle-Aquitaine“ на турне с Тройния концерт на Бетовен, а с виолончелиста Готие Капюсон тя се среща на концерти с неговия ансамбъл „Капучели” в Женева.



Носител е на награда от Международния конкурс за виолончело в Лицен и Конкурса за виолончело „Мацакурати“, удостоена е с отличието за култура „Hajek-Boss-Wagner“ и наградата „Nicolas Firmenich“ на Академията на фестивала Вербие като най-добър млад виолончелист, както и с други призове.



През 2019 заедно с Аника Тройтлер издава първия си албум под знака на „Hänssler Classic“ с двете сонати за виолончело от Йоханес Брамс. Подготвя нови записи.



Юлия Хаген живее във Виена. Свири на инструмент от Франческо Руджиери (Кремона, 1684), който ѝ е даден назаем от частно лице.