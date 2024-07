Виолончелистът Николай Коларов ще свири с Хасан и Ибрахим Игнатови

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с виолончелиста Николай Коларов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

"Двигателят" на Ансамбъл Балканикус Николай Коларов се завърна от САЩ, за да изнесе концерт с клавирното дуо Хасан и Ибрахим Игнатови. Българският виолончелист ще се включи в събитието, което предстои на 22 юли в Шумен.

Balkanicus Ensemble /Ансамбъл Балканикус/ от Минеаполис, щата Минесота, е в състав Николай Коларов (виолончело), Джил Доу (пиано), Патрик О‘Кийф (кларинет) и Фернандо Меза (ударни). Съставът води началото си от 2003 година, когато българският виолончелист Николай Коларов започва серия концерти от балканска камерна музика, които да представят тази непозната на американската публика страна от балканските култури.

Преди десет години Балканикус прераства в Институт за Балканско Изкуство Култура и История (BIBACH), който организира освен камерните концерти, фолклорни фестивали, лекции и изложби. Ансамбълът гостува в България за първи път през 2023г. по време на Международния фестивал "Софийски музикални седмици". Припомняме ви, че от 2010г. виолончелистът Николай Коларов води и седмично радиопредаване за балканска музика в KFAI, Минесота.