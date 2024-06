Виолистът на Страсбургската филхармония Борис Тонков прави премиери в Музея "Борис Христов" в София

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с виолиста на Страсбургската филхармония Борис Тонков, разположено в звуковия файл под главната снимка!

В рамките на ХХ Фестивал на изкуствата ,,Борис Христов" ще се проведе концерт на

Борис Тонков - виола, лупер аранжименти, композиция, Петко Дренников - джаз китара и пиано и Иво Паунов - композиция и саксофон. В програмата на концерта "Виолови кръстоски" ще прозвучат творби от Й. С. Бах, Ценко Минкин, Румен Бояджиев-син, Добринка Табакова, Иво Паунов, Рик Хана, като част от тях са български и световни премиери. Събитието предстои на 18 юни 2024г от 19:00 ч. в Музея "Борис Христов" в София. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Билети могат да се закупят в музея 30 минути преди началото на концерта.

Борис Тонков е възпитаник на НМУ "Любомир Пипков" и Университета в Йейл. Работил е в Младежкия оркестър "Малер", ръководен от Клаудио Абадо. През 2006 г. Тонков е избран от Лорин Мазел за член на новосъздадения оркестър на прочутата опера "Пала" във Валенсия, Испания. Музикантът свири и в Лондонската филхармония, а понастоящем работи в Страсбургската национална филхармония във Франция.