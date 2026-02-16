Виолистът Борис Тонков - между майсторските класове, концертите и бащинството

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Борис Тонков, разположено в звуковия файл под главната снимка!

В периода 18 – 20 февруари в Къща музей „Панчо Владигеров“ – София ще се проведе майсторски клас по виола на утвърдения български изпълнител с впечатляваща международна кариера Борис Тонков.

Институцията-домакин организира събитието за втора поредна година и предлага на младите виолисти творческа и индивидуална работа върху репертоар от различни епохи и стилове в уютната атмосфера на дома.

Борис Тонков започва музикалния си път още на 5 години с цигулка, а на 14 преминава към виола – инструмент, който по-късно го отвежда до световни сцени. След успешното си обучение в НМУ „Любомир Пипков“ в София, той продължава в САЩ – първо при Кеворк Мардиросян, след това при Jerzy Kosmala в Louisiana State University и при Jesse Levine, както и в компанията на Струнен квартет Токио в Yale University, където получава асистент-преподавателска стипендия. Кариерата му включва участия в престижни конкурси, активна педагогическа дейност и дългогодишен опит като оркестров музикант и солист-концертмайстор в симфонични състави в САЩ, Бразилия, Великобритания, Испания и Франция. Сред оркестрите, с които е свързан, са тези в Батон Руж, Лондонската филхармония, Сао Пауло (от 2000 г.), както и новосъздаденият оперно-симфоничен оркестър в Палау Лез Артс Рейна София във Валенсия по покана на Лорин Маазел. Свирил е под палката на легенди като Клаудио Абадо, Лорин Маазел, Курт Мазур, Валери Гергиев, Зубин Мета и Майкъл Стърн. Днес той е постоянен член на Националния филармоничен оркестър на Страсбург и редовен гост в оркестъра на Опера Лисеу в Барселона. Изпълнява на виола от 2013 г., изработена от Андриян Андреев, с лък от Владимир Тилев.

Майсторският клас е предназначен за музиканти с професионално образование или доказани творчески постижения. Участниците ще получат ценни насоки за своето професионално развитие и ще работят върху избрани произведения.

Занятията ще бъдат отворени за слушатели и преподаватели.

Пълна информация за събитието можете да поучите на сайта: https://vladigerov.org/