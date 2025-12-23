Виктор Теодосиев в Япония

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Виктор Теодосиев, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Лауреат на „YAMAHA MUSIC GLOBAL PRIZE“ 2025

Първи валдхорнист на Симфоничния оркестър на Българското национално радио

Водач на валдхорновата група в Gustav Mahler Jugendorchester - 2025

Водач на валдхорновата група в Gustav Mahler Jugendorchester – 2024

Първи валдхорнист на Младежкия Концертгебау оркестър 2023 – Амстердам

Носител на наградата “Млад музикант на годината” в класацията “Музикант на годината” 2023 на БНР

Носител на наградата “Кристална лира” за млад изпълнител за 2023 г. на СБМТД

Виктор Теодосиев е роден през 2005 г. в София в семейството на музиканти. Той е трето поколение валдхорнист - неговият дядо е дългогодишен член на Симфоничния оркестър на Българското национално радио, а неговият баща е соло валдхорнист на СО на БНР и професор по валдхорна в НМА “Проф. П. Владигеров”– София.

Виктор започва да свири на валдхорна на 12-годишна възраст, като получава първите уроци от своя баща. Неговият талант е забелязан от музикантската общност още в първите месеци на обучението и той е поканен да участва в многобройни концерти и продукции.

През 2018 г. е активен участник в майсторския клас на изтъкнатия валдхорнист и изпълнител на алпийски рог Аркадий Шилклопер (Русия, Германия) в НМА “Проф. П.Владигеров”.

През 2019 г. Виктор Теодосиев е приет в НМУ “Л. Пипков” - София на първо място с най-висок успех от всички изпълнители на духови инструменти във випуска и се обучава в класа по валдхорна на проф. Владислав Григоров.

Виктор Теодосиев участва в състава на “Европейски младежки симфоничен оркестър PROGRESSIVE” - 2019, който включва участници от 11 европейски държави. Оркестърът изнася мащабен концерт на Римския стадион в Пловдив, като концертът е част от официалната програма на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.

През 2019 г. Виктор кандидатства и е одобрен за активен участник в Summer Music Academy Kroměříž в класа на световноизвестния чешки валдхорнист Радек Баборак (дългогодишен Първи валдхорнист на Берлинската филхармония). Той е най-младият активен участник сред валдхорнистите в Академията. С негово изпълнение на концерт за валдхорна от В.А.Моцарт е открит първият от поредицата концерти на Академията.

През 2021 г. Виктор Теодосиев е солист заедно с Радек Баборак в концертите за две валдхорни от Телеман и Вивалди с Камерен ансамбъл “Софийски солисти”. През 2023 г. по покана на световноизвестния валдхорнист, отново на една сцена с него, Виктор е солист на оркестър “Пражки камерни солисти” в Чехия, а през 2025 се изявява като първа валдхорна на Чешката симфониета – Прага.

Виктор Теодосиев е лауреат на редица престижни награди, сред които:

YAMAHA MUSIC GLOBAL PRIZE 2025

GRAND PRIX от Първи Академичен конкурс за изпълнение на чешка музика за медни духови инструменти и Специалната награда „Кирил Карел Стари“ 2025

Първа награда и Специална награда за изпълнение на произведение от П. Хиндемит на XV Академичен конкурс за камерна музика с духов квинтет „Aureole“

Първа награда и специална награда “Моцарт” от XV Международен конкурс за немска и австрийска музика “Magic” – 2023

Grand Prix от Международния конкурс по камерна музика в Кавадарци, Македония (2023 г.)

Първа награда от TOKYO INTERNATIONAL YOUTH COMPETITION 2022 г. - Япония

Първа награда от LONDON CLASSICAL MUSIC COMPETITION 2022 - Великобритания

Първа награда и златен медал от ХХVII Национален конкурс ,,Светослав Обретенов”- Провадия

Първа награда от XXIX Международен конкурс “Музиката и Земята” 2021 г. - София.

Grand Prix сред валдхорнистите от всички възрастови категории от Eurochestries International music competition 2021 – Франция и две специални награди - солист на Eurochestries symphony orchestra и участие в поредица от камерни концерти

Първа награда с трио “Лауреат” в V Международен конкурс за камерна музика и индивидуални изпълнители “Проф. Асен Диамандиев” 2021

Първа награда от XXIX Международен конкурс за композитори, камерни ансамбли и инструменталисти “Музиката и Земята” 2021 - София

Първа награда в “KING’S PEAK INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION” 2021 г. (САЩ).

Първа награда сред всички изпълнители на духови инструменти във възрастова група 14-17 години в “INTERNATIONAL MOSCOW MUSIC COMPETITION” 2020 (Русия).

Първа награда от II Международен конкурс за изпълнители като част от “Трявна Арт Фестивал” 2020 и носител на специалната награда – солист на Габровски камерен оркестър.

- Grand Prix от международния конкурс “ОХРИДСКИ БИСЕРИ” 2023г. и специална награда от легендарния немски производител на валдхорни Gebr. Alexander за най-добро изпълнение на произведение от В.А.Моцарт

През 2023 г. Виктор Теодосиев е избран за Първи валдхорнист на прочутия Младежки Концертгебау оркестър сред 400 кандидатури от цял свят

След проведен конкурс през 2024 г. Виктор Теодосиев печели позицията на соло-валдхорнист на Симфоничния оркестър на Българското национално радио. През същата година, след проведено прослушване на млади музиканти от цял свят, той е избран за соло валдхорнист на Gustav Mahler Jugendorchester – водещият световен младежки оркестър, с който участва в 6 концерта под диригентството на главния диригент на Берлинската филхармония Кирил Петренко.

През 2025 г. Виктор отново е избран за соло валдхорнист на Gustav Mahler Jugendorchester, с който концертира в цяла Европа под диригентството на Манфред Хонек (главен диригент на Филхармонията в Питсбърг, САЩ).

Виктор Теодосиев се изявява като солист на редица оркестри, сред които: Симфоничния оркестър на Българското национално радио, камерен ансамбъл “Софийски солисти”, “Пражки камерни солисти” (Чехия), Симфоничен оркестър на държавна опера Варна, Академичен симфоничен оркестър, Международен младежки оркестър Eurochestries International Orchestra - Франция, Симфониета “София”, Симфоничен оркестър Сливен, Камерен оркестър “Орфей”, Младежки камерен оркестър “София”, Младежки оркестър “Progressive”, Габровски камерен оркестър, Български камерен оркестър – Добрич, Камерен оркестър “Дианополис”, Камерен оркестър - Хасково, Разградска филхармония и др.

Виктор Теодосиев е концертирал на прочутите фестивали Salzburg Festspiele, George Enescu Festival, Baltic Sea Festival, Dvorakova Praha, Rheingau Musik Festival, Bolzano Festival Bozen, Ljubljana Festival, МФ “Софийски музикални седмици”, МФ „Варненско лято“, МФ „Мартенски музикални дни“, МФ „МузикАртисимо Фест“, МФ „Изкуството на барока“, МФ „Зимни музикални вечери“, „Дни на камерната музика“ – Габрово, МФ „С музика и вяра в сърцето“ и др.

Сред най-скорошните ангажименти на Виктор Теодосиев са голямо концертно турне в Япония, концерти през 2026 на Залцбургския Фестивал и в Прага със световноизвестния валдхорнист Радек Баборак и Баборак ансамбъл , участие като солист заедно в Радек Баборак в МФ „Мартенски музикални дни“ и мн.др.