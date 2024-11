Викингур Олафсон се вдъхновява от Бах за новия си албум

„Когато свиря Бах, си спомням, че историческите епохи в музиката са понятия, които налагаме върху това, което по същество е един континуум: непрекъсната нишка, която свързва всички нас, течащ поток, който преминава през нас - нещо, което германците, между другото, наричат „Бах " – Викингур Олафсон

CONTINUUM e новото EP с шест произведения на пианиста Викингур Олафсон по музика на Йохан Себастиан Бах. Изданието излиза само няколко дни след като монументалните „Голдберг вариации" на Олафсон са отличени с престижната награда OPUS KLASSIK за бестселър на годината. CONTINUUM представя клавирни аранжименти на шест творби на Бах и е първа част от нова серия записи, в които пианистът продължава диалога си с музиката на Бах и отдава почит на неговия гений: „Не минава ден, в който да не свиря Бах на пиано", казва Олафсон. „Това е първата част от това, което ще бъде един непрекъснат Бахов дневник."

Сред скъпоценните записи в CONTINUUM са четири негови собствени аранжимента на части от различни кантати: басовата ария "Es ist vollbracht „ от BWV 159 и хоралите "Ich hatte viel Bekümmernis „ от BWV 21, "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen „ от BWV 12 и "Nach dir, Herr, verlanget mich " от BWV 150. Пианистът е записал и два аранжимента от други композитори. Към него се присъединява съпругата му Хала Одни Магнусдотир, която изпълнява хоралната прелюдия „Das alte Jahr vergangen ist", BWV 614, създадена от легендарния унгарски композитор Дьорд Куртаг, и завършва EP-то с прочит на свещената песен „Komm, süßer Tod", BWV 478, в аранжимент на Харолд Бауер (1873-1951).

Записът „Голдберг вариации" на Олафсон излезе през октомври миналата година. Избран за „най-добър албум на 2023 г." от The New York Times, The Boston Globe, Financial Times и The Guardian, той постигна изключителен успех в международните класации и стрийминг. Проектът също така помага за увеличаване на аудиторията на Олафсон в социалните медии и доведе до превръщането му в най-стриймвания действащ пианист на Бах през 2023 г..

Викингур Олафсон е един от най-търсените артисти на световната сцена днес. Сред многобройните му отличия са три награди OPUS KLASSIK, Международната скандинавска личност на годината на CoScan (2023 г.) и наградата за музика на Ролф Шок (2022 г.). Записите му в DG - Philip Glass Piano Works (2017), Johann Sebastian Bach (2018), Debussy - Rameau (2020), Mozart & Contemporaries (2021), From Afar (2022) и Bach - Goldberg Variations (2023) - завладяват въображението на публиката и критиката и водят до почти 1 милиард стрийма в кариерата му досега.