Анелия Серафимова Тодорова: "Всяко дете трябва да бъде завладяно от емоцията и красотата да бъде на сцена"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с организатора на събитието Анелия Серафимова-Тодорова - хореограф, международен съдия, основател на Клуб по спортни танци "Стил" към Националния дворец на децата.

Предстои 8-то издание на SOFIA OPEN DANCE FESTIVAL. Открит танцов фестивал за

класически и модерен танц, характерни и спортни и ориенталски танци, танцово шоу, мюзикъл -танцов театър, салса, мажоретки, акро-денс, хип-хоп и български танци. Събитието, организирано от "Изкуството на танца", ще се проведе през целия ден на 16 ноември 2024г. в зала Арена София- Тренировъчна.

Професионално жури ще оценява майсторството и артистичността на индивидуалните танцьори и танцови двойки, както и изпълнението на оригиналните хореографски решения във всеки танцов стил.

За поредна година събитието се организира под патронажа на кмета на район "Слатина" Георги Илиев, който ще връчи Купата на кмета, и Съюза на българските музикални и танцови дейци, който ще предостави Награда за новосъздадено танцово произведение. Уникално изработениса двете големи отличия "Златна роза", които ще бъдат присъдени с активното участие на аплодиращата публика.

"Работя с деца на минимална възраст от 6 години. При класическия танц започват от 3-годишна възраст. Интересът е огромен и има много школи в страната. Ние даваме възможност да се изявят. Всяко дете трябва да бъде завладяно от емоцията и красотата да бъде на сцена, да бъде гледано и аплодирано, както и да бъде оценено", заяви Анелия Серафимова -Тодорова. "Препоръчвам им допълнителна физическа подготовка. Танцът помага за цялата енергия, емоционално и психическо състояние на детето", допълни тя. По думите й, следващото лято ще се проведе летен танцов семинар с практически и теоретични занимания за деца и преподаватели.