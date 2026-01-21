Vienna Strauss Philharmonie Orchestra започва турне в 5 града на България

От 21 до 25 февруари 2026 г. Vienna Strauss Philharmonie Orchestra /Виенският оркестър на Щраус/ ще изнесе концерти в България – София, Разград, Бургас, Варна, Плевен. Билетите са в продажба ТУК

Оркестърът е основан през 2014 г. от създателя на световноизвестния Моцарт оркестър Гералд Грюнбахер (Виена, Австрия).

27 музиканти от целия свят (Австрия, Унгария, Германия, Кипър, Полша, Тайван, Украйна, Хърватия, Япония) са избрани от специално жури за това турне.

Основната част от репертоара на колектива се състои от шедьоври на Брамс, Хайдн, Моцарт, представители на династията Щраус и други класически композитори.

Vienna Strauss Philharmonie Orchestra успешно гастролира в цяла Европа (в Австрия, Латвия, Литва, Украйна, Полша, Естония и др.). Дейността на колектива е насочена към съхраняването и развитието на музикалната култура на Виена и популяризирането ѝ на европейско и международно ниво.

Диригент на оркестъра е Андраш Деак – талантлив и харизматичен маестро с дълга и успешна кариера. Той е блестящ лидер-диригент, който ще изпълни две пълни части с невероятна енергия. Андраш Деак е свирил в много известни концертни зали с водещи световни оркестри:

с Филхармоничния оркестър на Калгари (Канада) в зала Джак Сингър Хол (Калгари);

в Орфеум Тиътър във Ванкувър с оркестъра на Ванкувърската опера;

в Кенеди център във Вашингтон със Симфоничния оркестър на Балтимор;

в Чикаго с оркестъра на Лиричната опера на Чикаго.

През 2006 г. Андраш Ласло Деак е поканен да дирижира Виенския Моцартов оркестър във Виенския Музикферайн и оттогава той е постоянен гост-диригент на този прочут ансамбъл.

Организаторите се надяват, че тези вечери ще ви вдъхновят и ще ви подарят незабравими емоции.

Организатор: Kyrylov&Gumirov Event GbR