Виена посреща пролетта с великденски и пролетни базари

С настъпването на първите топли дни австрийската столица отново се превръща в сцена на едни от най-очакваните сезонни събития – традиционните великденски и пролетни базари. Тази година те отварят врати в края на март на пет ключови локации, където над 230 щанда с великденска украса, изкусно декорирани яйца, кулинарни специалитети и музикална програма очакват многобройни посетители, съобщават от Община Виена - Международни офиси – София /ВХ Интернешънъл сървисиз ГмбХ/.

Пролетта в австрийските градове и селца е свързана с настъпващия християнски празник. По прозорците и в дворовете на къщите се появяват боядисани яйца. Традиционни за цяла Западна Европа са великденските базари. Първият великденски базар във Виена се провежда в Херналс през наистина далечната 1639 г, а на откриването му е присъствал лично императорът. Това е било мястото, където по времето на Великите пости поклонниците са можели да хапнат подходяща храна.

Днес базарите предлагат уникална комбинация от традиция и съвременно занаятчийство – от ръчно рисувани яйца и декорации до регионални кулинарни изкушения, които превръщат пролетната обиколка из Виена в незабравимо преживяване. Щандове с декорации и красиво изрисувани яйца, кулинарни специалитети и музикална програма очакват посетители от всички възрасти. Великденският и пролетен панаир пред двореца Шьонбрун (25 март – 19 април) се смята за един от най-романтичните великденски панаири. Базарът на фона на бароковия дворец впечатлява с богата програма, арт зони, музика на живо и детски работилници. За малчуганите е подготвена и разнообразна програма: сламен лабиринт, две игрища за мини голф, виенско колело, детско влакче, както и популярна работилница за изработване на традиционни великденски декорации. За първи път има и 20-минутни курсове по йога за деца.

До 6 април се проведе Старовиенският великденски базар на старинния площад "Фрайунг". известен със своята традиционна атмосфера и артистично боядисани яйца. Традиционно там се издига най-високият връх в Европа от 40 000 великденски яйца, а край многобройните щандове се носи ароматът на екологично чисти австрийски козунаци и на великденска шунка. Предлагат се и много ръкоделия, цветя, а за най-малките има и работилница за изработка на великденска украса, както и куклен театър. На 6 април приключи и Великденският пазар на площад "Ам Хоф", посветен на великденските обичаи с безброй изкусно боядисани яйца и цветни аранжировки, както и красиви произведения на изкуството и традиционни кулинарни специалитети.