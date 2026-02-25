Виена е изключително търсена дестинация за филмови продукции, както в национален, така и в международен мащаб, привличаща продукции от най-висок клас. Инвестициите, направени от Виенската филмова комисия през последните години, създадоха отлични условия за филмовата индустрия, съобщават от Община Виена - Международни офиси – София.

Снимка: (c) WH International Services Doris Hemrich

Фактът, че 12 австрийски филма бяха представени тази година на кинофестивала Берлинале, два от които в състезателната програма, показва, че австрийската столица е поела по правилния път през последните години.

Най-много заявления за филмови проекти от чужбина са дошли от Германия, Великобритания, Франция и 19 други държави.

Според представените днес данни, през изминалата година във Виена са осъществени 755 филмови проекта, като 67 от тях са международни. Това са 3000 снимачни дни за една година и доходи за града.