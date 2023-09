Видински музиканти ще свирят "С магията на Банкя"

Your browser does not support the audio element.

На 26 септември 2023г. от 18.30ч. в СБР "Здраве"- Банкя ще се проведе концерт на Камерен състав от "Симфониета -Видин" под диригентството на Петър Димитров. Солисти ще бъдат цигуларката и водещ на събитието Елисавета Попова и джаз певицата Русана Христова. Концертът се организира от Столична община- Район "Банкя" и е част от Календара на културните събития на района за 2023г.

В програмата ще прозвучат произведения от Пърсел, Бах, Моцарт, Щраус, Андерсон, Джери Бот и джаз стандарти. Включени са и творби на българските композитори Марин Големинов, Георги Златев-Черкин и Петър Христосков.

Диригентът Петър Димитров разкри, че новият сезон на "Симфониета -Видин" е започнал с отлагане на концерти поради природните катаклизми, които сполетяха българското Черноморие и обявения в тази връзка национален траур. Въпреки това, музикантите от Северозапада имат планирани участия в цялата страна. "Имаме редовна публика, която посещава концертите ни във Видин. Тя се увеличава и от пристигащите круизни кораби. Техните пътници остават приятно изненадани от високото ниво на изпълнение и многобройните културни събития, които организираме", подчертава маестрото.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с диригента Петър Димитров, разположено в звуковия файл под главната снимка!