Вицепрезидентът на "Опералия" Алваро Доминго пред Classic FM: "Баща ми Пласидо Доминго е най-добрият колега, който може да съществува"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Алваро Доминго, озвучено от Павел Сотиров и разположено в звуковия файл под главната снимка!

"Баща ми Пласидо Доминго е най-добрият колега, който може да съществува". Това заяви пред Classic FM вицепрезидентът на престижния Международен конкурс "Опералия" Алваро Доминго. "Той е председател на журито на "Опералия", но няма право на глас", уточни синът на великия оперен певец.

"Нарасна известността на „Опералия“. Повиши се и качеството на кандидатите, като участват огромни гласове от целия свят. Тези, които спечелят конкурса, биват „изстреляни“ на най-големите международни оперни сцени, за да изградят прекрасните си кариери. Времето от първото място на стълбичката до това да достигнеш до оперния елит на света става все по- бързо. Успехът на „Опералия“ се дължи и на прецизното жури, което се състои от директори на оперни театри или кастинг директори от най-големите музикални институции като Метрополитън опера Ню Йорк, Кралската опера в Лондон, Виенската щатсопер, Миланския оперен театър, Кралския театър в Мадрид. В журито ни присъстват представители на Баварската щатсопер в Мюнхен, Залцбургския фестивал. Това авторитетно жури наистина може да промени живота, кариерата и посоката на младите оперни артисти", заяви Алваро Доминго. "Да станеш победител в „Опералия“ означава парична награда, договор, но и създаване на контакти с много нови приятели и личностите, които развиват оперната индустрия", добави той. Припомняме ви, че следващото издание на конкурса ще се проведе в София в периода 20-26 октомври 2025г.

"Всеки път, когато пристигаме в една страна, в която да проведем „Опералия“, хората се вдъхновяват и изведнъж се появяват такива таланти. Сигурен съм, че през тази година ще имаме не един и двама участници от България. Самата Соня Йончева /бел.ред. победител на „Опералия“ в Милано (2010)/ изпрати покана до конкурса, за да се проведе в София. Тя е силен двигател на оперното изкуство и съм сигурен, че ще има дарования, които ще се вдъхновят, за да участват в конкурса. Трябва да припомня, че надпреварата е на световно ниво, но е крайно време да се появи хубав български оперен глас, който да победи", каза още Алваро Доминго.

Той припомни, че предстои гостуването на Пласидо Доминго и Хосе Карерас, които ще пеят на една сцена на 29 август в рамките на тридневната "Гала в София". "Концертът ще бъде финал на чудесния фестивал, който създаде Соня Йончева и нейната продуцентска компания SY11 Events. Пристигат други значими колеги от света на операта, които ще пеят. Тя е вълнуваща божествена личност", подчерта Алваро Доминго.