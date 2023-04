Български арфисти спечелиха медалите от VI-ия Международен конкурс на словенската арфова асоциация

Your browser does not support the audio element.

Българската арфова школа отново получи международно признание. Талантите от Националното музикално училище "Любомир Пипков" в София се завърнаха с 6 златни и 3 сребърни медала в различните възрастови групи от 6-тия Международен конкурс на словенската арфова асоциация!