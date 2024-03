Веско Ешкенази започва националното турне „В света на музиката” за 2024г.

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с цигуларя Веско Ешкенази, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Плевенската филхармония представя националното турне с красивото заглавие „В света на музиката”. Програмата е с Веско Ешкенази, като главно действащо лице, заедно с Вероника Тодорова – акордеон и Георги Милтиядов, който е диригент и аранжор. В концертите са включени произведения както от класическата оркестрова палитра, така и заглавия от популярната музика в аранжимент за симфоничен оркестър и солисти. Публиката може да се наслади на творби от Йохан Себастиан Бах, Антонио Вивалди, Волфганг Амадеус Моцарт, Арам Хачатурян, Петко Стайнов, Ренцо Руджери, Астор Пиацола, Енио Мориконе, Джон Уилямс, Майкъл Джексън, „Куин“ и др.

Снимка: Плевенска филхармония/Ивелин Илиев

За събитието:



"В света на музиката" е национално турне на Плевенска филхармония, което вече покори сцените на: Плевен, София, Пловдив, Троян, Варна, Бургас, Созопол, Копривщица, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Велико Търново, Силистра, Русе, Добрич, Монтана, Дебнево, Горна Оряховица и продължава с пълна енергия и и през 2024 година със звездни концерти. Очаквайте Веско Ешкенази, Вероника Тодорова и Георги Милтиядов с оркестъра на Плевенска филхармония на сцените на:

• 11.03 – Димитровград

• 12.03 – Пазарджик

• 14.03 – Габрово

• 18.03 – София

• 20.03 – Ловеч

• 22.03 – Долна баня

Повече за музикантите в проекта:

ГЕОРГИ МИЛТИЯДОВ – пианист, композитор, аранжор, оркестратор и диригент, е роден в Бургас през 1998 г. Завършва НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров” в родния си град със специалност „Пиано“ и продължава обучението си в НМА „Проф. Панчо Владигеров” в София със специалност „Оперно-симфонично дирижиране“. Завършил е майсторски клас по дирижиране на Георги Димитров.

Автор е на над 400 аранжимента за различни състави. От 2013 г. прави аранжименти и симфонични оркестрации за оркестъра и хора на Държавна опера – Пловдив и Русе, Плевенска филхармония и ОХ „Гена Димитрова“, Софийска филхармония и НФХ „Светослав Обретенов“, за Симфониетите в Шумен, Враца и Сливен, Филхармония „Димитър Ненов“ – Разград, НМБЦ „Стефан Македонски“, група „АКАГА“, Ку-ку бенд и други, в проектите „Музика в кадър“, „Любими руски песни“, „Не си отивай, лято!“, „Ах, този мюзикъл!“, „Вечните песни на България“, „Вечните рок-песни на България“, „Вечер на мюзикъла“, „Романтична комедия“, „100 години Синатра“, „Моите неизпратени писма“, „Любими филмови песни“, „Разходка по Бродуей“, „Аве Мария – коледен концерт“, „Най-доброто от Андрю Лойд Уебър“, „Пътуване в музиката“, „Традиция и класика“, „Веско Ешкенази на 50“, „Цигулката в киното“, „В света на музиката“ и др.

От 2013 г. до 2016 г. е корепетитор и аранжор на Смесен хор „Родна песен“ към Община Бургас, с който осъществява голям брой концерти и участия във фестивали в България, Гърция, Хърватия, Македония, Чехия, както и мащабни вокално-симфонични проекти. В периода 2013 – 2017 г. е пианист, а по-късно и аранжор на ежегодния фестивал „Sounds of the ages“ в Пловдив, в който участват Таря Турунен (в проектите „Beauty & the Beat” и „Ave Maria Christmas Tour”), Майк Терана, Девин Таунсенд, групите „Аsia“, „Paradise Lost“, „Opeth“ и „Katatonia“ с оркестъра и хора на Държавна опера – Пловдив.

През 2015 г. започва композиторската си кариера в тандем с поета Пейо Пантелеев. Получава наградата „Сребърен гларус” за цялостно творчество за музика по стихове на поета. Създал е над 40 песни, някои от които са финалисти в конкурсите „Лирата на Орфей“, „Златен кестен“, „София пее“, „Сладкопойна чучулига“, „Бургас и морето“, „Детска мелодия на годината“, Национален фестивал на коледната и новогодишната песен и др. През 2020 г. събира част от тях в албума „Целувка в нощта“, който през юни 2021 г. печели награда „Албум на годината“ в „Годишни награди за мода, стил и шоубизнес“.

Георги Милтиядов е носител на Голямата награда за постижения в област „Изкуства” на Фондация „Димитър Бербатов” (2008), както и на над 40 награди от национални и международни конкурси като пианист и поп-изпълнител: „Надежди, таланти, майстори”, „Франц Шуберт”, „Светослав Обретенов”, „Сезони”, „Сладкопойна чучулига”, „Сребърна Янтра”, „Слънце, радост, красота”, „Радост на брега“, „Изгряват звезди”, „Национален конкурс за забавна песен – Пловдив”, „Конкурс за немска и австрийска музика”, „Върбан Върбанов” и др.

Днес работи в Плевенска филхармония като диригент и пианист и е желан гост-диригент в оркестрите и хоровете на София, Русе, Шумен, Враца, Видин и др.

ВЕРОНИКА ТОДОРОВА започва обучението си по акордеон при Мариета Жекова в Музикалната школа в Троян, след което продължава в Дийц (Германия). От 2005 до 2007 г. е студентка в частната Джаз-академия на Ренцо Руджери в Италия, след което завършва и специалност „Инструментална педагогика“ в Музикалната академия в Дармщад (Германия). Вероника свири на сцената на едни от най-престижните световни музикални сцени в Германия, Италия, Австрия, Нидерландия, Норвегия, Финландия, Швейцария, Словакия, Румъния.

Носител е на много Първи награди от национални и международни конкурси: Акордеонен конкурс в Пловдив, „Citta di Lanciano” в Италия, „Primus Ikaalinen” във Финландия, „Deutsche Meisterin 2006” в Германия и много други.

През 2004 г. основава „Вероника Тодорова Бенд”, с който издава първите си два албума „Rosso” и „Balkan Train”, представени и на българската публика през 2008 г. През последните 10 години групата участва в редица концерти и фестивали, някои от които с радио HR3 и „Deutsche Welle” в Германия. В момента Вероника реализира международни проекти заедно с музиканти като Кристофър Херман, Рафаел Цвайфел, Райнер Михел, Бодек Янке, Салман Гамбаров, Каролине Тон, Тамара Лукашева, Синтия Завен и др. С част от тях основава и групата „Eurasians Unity”, която печели в Германия престижната награда „World Music Prise” за 2015 г., а две години по-късно издават с подкрепата на Гьоте институт и първия си албум.

През 2020 г., след 17 години зад граница, Вероника Тодорова се връща в родината, основава Международен фестивал на музиката и изкуствата „Jam on the river” в Дебнево и заявява своето място и на българската сцена. Вероника изпълнява широкоспектърен репертоар от барок, класика и танго-нуево до собствени композиции и етно-джаз.

ВЕСКО ЕШКЕНАЗИ е световноизвестен български цигулар, възпитаник на Националното музикално училище „Любомир Пипков” и Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” в София, където учи цигулка при Ангелина Атанасова и проф. Петър Христосков. Още като дете се изявява като солист, а 11-годишен става концертмайстор на филхармония „Пионер” с диригент проф. Влади Симеонов. През 1992 г. завършва двугодишен майсторски клас за солист-изпълнители при проф. Ифра Нийман в „Гилдхол скул” в Лондон, със стипендия от Британския съвет и получава Solo Recital Diploma.

Лауреат е на международните конкурси за цигулари „Виенявски” в Познан – Полша, Китайски международен конкурс в Пекин и на „Карл Флеш” в Лондон. Носител е на наградата „Музикант на годината 2010” на предаването „Алегро виваче” на Българското национално радио.

Веско Ешкенази е концермайстор на Кралския Концертгебау оркестър в Амстердам от 1999 г., с който реализира концерти на най-престижните световни сцени. Солистичната му дейност включва изяви с Кралския Концертгебау оркестър, Класик ФМ, Софийската филхармония, Лондонския филхармоничен оркестър, Английския камерен оркестър, симфоничните оркестри на Монте Карло и на Мексико сити, Нидерландския филхармоничен оркестър, Пражкия симфоничен оркестър, Ирландския национален симфоничен оркестър, Баховия камерен оркестър – Берлин… Свири под диригентството на Марис Янсонс, Бернард Хайтинк, сър Колин Дейвис Рикардо Шайи, Курт Мазур, Карло-Мария Джулини, Сейджи Озава, Емил Чакъров, Мартин Пантелеев и др.

От 1995 г. Веско Ешкенази се представя в сонатно дуо с пианиста Людмил Ангелов, изнасят поредица концерти в Европа. През 2019 г. именитият цигулар е удостоен с отличието „Почетен гражданин” на София.

От 2000 г. свири на цигулка „Гуарнери дел Джезу” (Guarneri del Gesu) от 1738, предоставена му от анонимен спонсор в Нидерландия.