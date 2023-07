Веско Ешкенази стартира национално турне в България с Плевенската филхармония с две програми!

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с цигуларя Веско Панталеев-Ешкенази, разположено в звуковия файл под главната снимка!

"В света на музиката" през изминалата година покори сцените на: Плевен, Троян, Варна, Бургас, Копривщица, Пловдив, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Велико Търново, Силистра, Русе и продължава с пълна енергия през 2023 година със звездни концерти в красивите зали и откритите летни театри. Програмата включва творби от Йохан Себастиан Бах, Антонио Вивалди, Волфганг Амадеус Моцарт, Арам Хачатурян, Петко Стайнов, Ренцо Руджери, Астор Пиацола, Енио Мориконе, Джон Уилямс, Майкъл Джексън, „Куин“ и др. Очаквайте Веско Ешкенази в партньорство с виртуозната акордеонистка Вероника Тодорова с оркестъра на Плевенска филхармония под диригентството на Георги Милтиядов на сцените на:

24 юли, 19.30 часа – Драматичен театър, гр. Монтана

31 юли, 21 часа – Амфитеатър, гр. Созопол

03 август, 19 часа – Зала „България”, гр. София

5 август – Jam on the river - с. Дебнево

4 септември – HЧ „Напредък 1869” – гр. Горна Оряховица

Заедно тримата музиканти създадоха инструментала "Jam on the river", композиция на Вероника Тодорова, аранжимент Георги Милтиядов, Веско Ешкенази - цигулка, режисьор на видеото Васил Стефанов.

Снимка: Плевенска филхармония/Ивелин Илиев

Втората концертна програма е посветена на „Четирите годишни времена” от Антонио Вивалди и „Четирите годишни времена” от Астор Пиацола

Вивалди и Пиацола – ярки представители на различни музикални култури ни дават две различни версии на една и съща тема. Музика, написана в началото на XVIII век в Италия от Антония Вивалди – изящна и поетична, която ни разказва за природата, и музика на страсти, на светлина и мрак, на любов и омраза, сътворена в средата на XX век в Аржентина от Астор Пиацола.

”Двете творби се допълват великолепно и всеки слушател ще остане вдъхновен след този концерт” – споделя Веско Ешкенази за предстоящите концерти от турнето с Плевенска филхармония с програма "Годишните времена", които ще бъдат в два български града покрай река Дунав през месец юли:

18 юли, 19 часа – Доходно здание, гр. Русе

19 юли, 19 часа – Драматичен театър „Сава Доброплодни”, гр. Силистра

Концертите на маестрото са изпълнени с много емоция, страст и красота при всеки майсторски изсвирен тон на изключителната "Гуарнери дел Джезу" цигулка, на която Веско Ешкенази има удоволствието да свири, а публиката да се наслади. В партьнорство с Плевенска филхармония концертмайсторът на Кралския Концертгебау оркестър планира и още гостувания в други градове у нас през настоящия и следващия сезон. В София "В света на музиката" ще се изпълни за втори път и въпреки, че концертът е след месец, зала "България" отново е почти разпродадена.

Билети в мрежата на Ивентим