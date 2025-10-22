Весела Петрова: Децата от радиохора за първи път ще изпълнят цял концерт на испански език

Your browser does not support the audio element.

На 23 октомври от 19:30 ч. в зала 3 на НДК ще бъдат отбелязани 65 години Детски хор на БНР с „Фиеста – радостта от музицирането“. В концерта ще вземат участие Детски хор на БНР с главен диригент Венeция Караманова и Симфониета Враца с диригент Христо Павлов. Солисти ще бъдат Кито Гато - китара и пиано, Ина Кънчева - сопрано, Василена Серафимова - маримба, Димитър Карамфилов - контрабас, Стоян Караиванов - бандонеон и Венцислав Радев - перкусии.

В програмата:

Sí, señor

Yo te llevo en el alma

La baguala

Barrio de Tango

Corrido de los pájaros

Libertango

Granada

Alabanca

Tico tico

Danzón

Huapango

Mambo

Aguas de Março

Yo soy María de Buenos Aires

La flor de la canela

Canción del fuego fatuo

Los cuatro muleros

Déjalo ir

Проектът се осъществява с подкрепата на Министерството на културата, програма „Култура“ на Столичната община и в партньорство със Симфониета Враца и CULTURAMA FEST.

Разговаряхме с Весела Петрова от екипа на Посолството на Испания в България, която познавате от работата й в Институт Сервантес и Испанска редакция на Радио България. Днес ви я представяме не само като родител, на когото й 2 му деца са певци в Детския радиохор, а и като активен участник за реализацията на концерта от Сдружението на родителите и приятелите на Детския радиохор на БНР. Чуйте повече за програмата от интервюто на Георги Митов-Геми с Весела Петрова, разположено в звуковия файл под главната снимка!