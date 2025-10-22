Весела Петрова: Децата от радиохора за първи път ще изпълнят цял концерт на испански език
На 23 октомври от 19:30 ч. в зала 3 на НДК
Публикувано на 22.10.2025
На 23 октомври от 19:30 ч. в зала 3 на НДК ще бъдат отбелязани 65 години Детски хор на БНР с „Фиеста – радостта от музицирането“. В концерта ще вземат участие Детски хор на БНР с главен диригент Венeция Караманова и Симфониета Враца с диригент Христо Павлов. Солисти ще бъдат Кито Гато - китара и пиано, Ина Кънчева - сопрано, Василена Серафимова - маримба, Димитър Карамфилов - контрабас, Стоян Караиванов - бандонеон и Венцислав Радев - перкусии.
В програмата:
Sí, señor Yo te llevo en el alma La baguala Barrio de Tango Corrido de los pájaros Libertango Granada Alabanca Tico tico Danzón Huapango Mambo Aguas de Março Yo soy María de Buenos Aires La flor de la canela Canción del fuego fatuo Los cuatro muleros Déjalo ir
Проектът се осъществява с подкрепата на Министерството на културата, програма „Култура“ на Столичната община и в партньорство със Симфониета Враца и CULTURAMA FEST.
Разговаряхме с Весела Петрова от екипа на Посолството на Испания в България, която познавате от работата й в Институт Сервантес и Испанска редакция на Радио България. Днес ви я представяме не само като родител, на когото й 2 му деца са певци в Детския радиохор, а и като активен участник за реализацията на концерта от Сдружението на родителите и приятелите на Детския радиохор на БНР. Чуйте повече за програмата от интервюто на Георги Митов-Геми с Весела Петрова, разположено в звуковия файл под главната снимка!