Весела Петрова: Децата от радиохора за първи път ще изпълнят цял концерт на испански език

На 23 октомври от 19:30 ч. в зала 3 на НДК

Публикувано на 22.10.2025

На 23 октомври от 19:30 ч. в зала 3 на НДК  ще бъдат отбелязани 65 години Детски хор на БНР с „Фиеста – радостта от музицирането“. В концерта ще вземат участие Детски хор на БНР с главен диригент Венeция Караманова и Симфониета Враца с диригент Христо Павлов. Солисти ще бъдат Кито Гато - китара и пиано, Ина Кънчева - сопрано, Василена Серафимова - маримба, Димитър Карамфилов - контрабас, Стоян Караиванов - бандонеон и Венцислав Радев - перкусии. 

В програмата:

Sí, señor
Yo te llevo en el alma
La baguala
Barrio de Tango
Corrido de los pájaros
Libertango
Granada
Alabanca
Tico tico
Danzón
Huapango
Mambo
Aguas de Março
Yo soy María de Buenos Aires
La flor de la canela
Canción del fuego fatuo
Los cuatro muleros
Déjalo ir
 
Проектът се осъществява с подкрепата на Министерството на културата, програма „Култура“ на Столичната община и в партньорство със Симфониета Враца и CULTURAMA FEST.
 
Разговаряхме с Весела Петрова от екипа на Посолството на Испания в България, която познавате от работата й в Институт Сервантес и Испанска редакция на Радио България. Днес ви я представяме не само като родител, на когото й 2 му деца са певци в Детския радиохор, а и като активен участник за реализацията на концерта от Сдружението на родителите и приятелите на Детския радиохор на БНР. Чуйте повече за програмата от интервюто на Георги Митов-Геми с Весела Петрова, разположено в звуковия файл под главната снимка!
