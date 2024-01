Весела Делчева преди премиерата на "Звукът на музиката" в София: „Искаме да образоваме публиката в класиката на мюзикъла“

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Весела Делчева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Снимка: Classic FM

„Искаме да образоваме нашата българска публика в класиката на мюзикъла“. Това заяви пред Classic FM актрисата Весела Делчева. Тя ще влезе в ролята на Мария в прочутия бродуейски мюзикъл „Звукът на музиката“, който ще бъде поставен за първи път в България от трупата на Софийската опера и балет. Премиерата ще се проведе на 9 януари 2024г., а следващите дати на спектакъла са 10, 16, 17, 30 и 31 януари 2024г.

„Посланията, които стоят зад „Звукът на музиката“, са любовта, вярата в Господ, мъдростта и целомъдрието, твърдостта и постоянството (…) и най-вече любовта между хората, защото, когато има любов, няма как да има война. За съжаление, тук е застъпена и темата за войната и как едно семейство намира път към свободата“, сподели Весела Делчева.

„Тук огромна роля играе осветлението, декорът, тоест различните обстановки, където се развива действието. (…) Хората гледат с очите си и трябва да ги грабнем“, разкрива тя. „Тук моята провокация беше чисто актьорска, защото това е драма и много се залага на текста. Музикалната форма не е толкова сложна, колкото беше във „Фантомът на операта“, но конкретно тук драматургията е изключително застъпена и има много текст (…) и трябва тези послания да достигнат до публиката“, поясни Делчева.

По думите й, „всички оперни и драматични театри в България правят мюзикъл и искат да развиват жанра, искат да се учат в жанра, защото има много какво да научим“.