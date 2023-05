Вера Немирова поставя „В очакване на Моцарт“ в "Софийски музикални седмици"-2023

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с изтъкнатата оперна режисьорка Вера Немирова, разположено в звуковия файл!

Сценичен колаж с арии и ансамбли из опери на В. А. Моцарт предстои в рамките на Международния фестивал "Софийски музикални седмици"-2023г. На 31 май (сряда) от 19.00 ч. в Регионалния център за съвременни изкуства "Топлоцентрала" до Южния парк в София. Вера Немирова поставя авторския си спектакъл „В очакване на Моцарт“ с участието на възпитаници на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ и ансамбъл „Дроп даун къмюнити“ с диригент Деян Павлов

Сценичният колаж е с текстове на самия Моцарт, Самюъл Бекет, Карлхайнц Щокхаузен. Отделните фрагменти биват свързани в една нова история която черпи нейното съдържание заложено в драматургията на самите произведения като „Вълшебната флейта“, „Сватбата на Фигаро“, „Така правят всички жени“, „Дон Жуан“ и др. Сценографията, костюмите, действията са резултат на импровизация и предизвикателство на собствената фантазия на изпълнители и зрители.

Една група млади оперни певци се срещат в “чакалнята на надеждите”. Времето минава, те се разминават един друг, в очакване на мечтани роли. Те споделят един и същи стремеж: към сцената. Те пеят срещу отчаянието. Те чакат.... Чакат “своя” Моцарт.

Неговите пеещи хора изразяват това, на което той се е радвал, или онова, което е изстрадал.Той отправя поглед към душите им. Към дълбочината на страданието им, както и към тревогите на обществото. Неговия смях е протест срещу един свят, в които няма вече място за усмивки.

Вера Немирова е едно от най-ярките имена в съвременната оперна режисура в Европа. Родена в София, тя е потомка на рода Немирови - майка й е оперната певица и педагожка Соня Немирова, а баща й е оперният режисьор Евгени Немиров, син на писателя Добри Немиров. През 2021 година Вера Немирова поставя с огромен успех „Графиня Марица“ от Имре Калман в Държавна опера Варна, половин век след постановката на същата сцена на същото заглавие от нейния баща Евгений Немиров. На следващата година е поканена във Виенската държавна опера да направи възстановка на своята виенска „Дама Пика“ от 2008 г., под диригентската палка на Валери Гергиев. Няколко месеца по-късно във Варна тя реализира в партньорство с диригента Павел Балев съвсем нова съвременна трактовка на „Дама Пика“ от П. И. Чайковски, която се превръща в кулминационно събитие за 75-годишния юбилей на оперния театър във Варна. Вера Немирова е постоянен гост-режисьор на Държавна опера Варна.

Фестивалът е част от Календара на културните събития на Столична община през 2023 г. и е носител на лейбъла за качество „Европа за фестивалите, фестивалите за Европа” на Европейската фестивална асоциация. Той се осъществява с медийното партньорство на bTV Radio group.