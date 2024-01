Венета Нейнска - за "Концерти с история" и каузите, които си струва да подкрепим

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с пианистката Венета Нейнска, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 17 януари от 19.00ч. в Музея "Борис Христов" в София пианистката Венета Нейнска ще даде начало на поредицата "Концерти с история" с първата проява под надслов "Мелодии назаем". В програмата ще прозвучат Цезар Франк - Прелюд, фуга и вариация, Крайслер-Рахманинов - Liebesleid, Сергей Рахманинов - Елегия, оп. 3, Мануел де Файя - "Испански танц" из операта "Кратък живот", Глук-Сгамбати - Мелодия из операта "Орфей и Евридика", Шуберт-Лист - Серенада, Шуберт-Лист - "Гретхен на чекръка" и Ференц Лист - "La Campanella".

„Много отдавна си дадох сметка, че хората се наслаждават на това, което познават. В днешното забързано време ние нямаме възможността да проучваме из основи музиката, която отиваме да чуем“, заяви Венета Нейнска пред Classic FM. „Ще има една голяма изненада за публиката на първия концерт.... Да кажем, че ще бъде съпоставка между оригинала и произведението за пиано", допълни тя.

Първото събитие от поредицата "Концерт с история" на пианистката Венета Нейнска ще запознае меломаните с тези случаи в музикалната история, в които композитори-пианисти взимат "назаем" мелодии от други автори и ги превръщат в произведения за пиано. Ще чуем колаборациите между австрийския цигулар Фриц Крайслер и големия позакъснял романтик Сергей Рахманинов, между Краля на песента Франц Шуберт и виртуозния пианист Ференц Лист. Прочутата Мелодия из операта "Орфей" на баварския оперен реформатор Кристоф Вилибалд Глук звучи често на концертния подуим, изпълнена на соло пиано, благодарение на италианеца Джовани Сгамбати. Цезар Франк е влюбен в новия си орган, когато пише своята пиеса "Прелюд, фуга и вариация", но благодарение на английския пианист Харолд Бауер, в днешно време по-често я чуваме, изпълнена на пиано. Всяка от тези мелодии назаем идва със своята интригуваща история, която Венета Нейнска ще сподели с публиката преди изпълненията в концерта.

Билетите са в продажба на сайта EPAYGO.bg, както и на касите на EasyPay.

Билети няма да се продават на място преди концерта. Местата са изключително ограничени. Продължителността на концерта е около 80 минути.

Снимка: Classic FM

Венета Нейнска изрази своята колегиална и човешка подкрепа към проекта "Музиката вместо улицата" на Георги Калайджиев в Сливен, който привлича деца от малцинствени групи към света на класическата музика, като им дава шанс за професионална реализация по модела на венецуелската "El Sistema". „Изобщо не си представях, че моето съобщение в социалните мрежи ще има този отзвук“, сподели пианистката. Тя разкри, че средствата за двата контрабаса са били събрани за по-малко от денонощие, а след разговор с цигуларя Георги Калайджиев кампанията е удължена с цел финансиране на покупката на обой, фагот и кларинет.

„Обоят и фаготът са доста скъпи инструменти. (…) Това е и причината, поради която не са чак толкова широко застъпени в образованието в България, и това е проблем за всички нас, (…) защото директно рефлектира върху съответните липси в множество оркестри“, изтъкна Венета Нейнска. Тя благодари на всички музиканти, включили се в кампанията, и разкри, че до момента остава да бъде събрана само половината сума за фагота.

Подемайки тази лична инициатива, Венета Нейнска участва в събирането на средствата със своите лични банкови сметки. „Странното е, че толкова хора се отнасят с такова огромно доверие, и аз съм много трогната“, разкри музикантката. Тя прикани хората да си вярват и да бъдат добри едни с други, давайки този случай като доказателство, че „сме тръгнали по този път“.

„Музикантите имат нужда от тези инструменти, за да правят музика, а тези инструменти са изключително скъпи. Мисля, че не се говори достатъчно за това, и хората не си дават сметка“, заяви изявената пианистка. Тя изрази своята надежда, че развитие в позитивна посока ще има, „ако спрем да преподаваме, че човек трябва да се научи на по-лош инструмент, за да може да се справи с всичко“.