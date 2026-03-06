В ефир

Pop out player
7

Програма
Новини
Венета Нейнска представя

Венета Нейнска представя "Маестра, Музика! Концерт с творби на жени-композитори"

7 март от 19.00ч. в “Хеликон арт” на ул. “Граф Игнатиев” 6 в гр. София (пл. “Гарибалди”)

Публикувано на 06.03.2026

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Венета Нейнска, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Завладяващият свят на дамската креативност е в центъра на концерта „Маестра, музика!“. Събитието ще се проведе на 7 март от 19.00ч. в “Хеликон арт” на ул. “Граф Игнатиев” 6 в гр. София (пл. “Гарибалди”).

В музикалната вечер ще прозвучат произведения на Ейми Бийч, Клара Шуман, Мел Бонис, Луиз Фаренк, Полин Виардо и Ребека Кларк, чийто талант и творчество са с безспорна значимост в историята на класическата музика.

Събитието е празник на вдъхновението и музикалната енергия, съчетаващо изтънчена лирика, динамични контрасти и изразителни интерпретации. Концертът предлага неустоима възможност да се насладите на редки и често неизпълнявани творби като същевременно откриете нови звучности и нюанси, които дамите композитори внасят в музикалното наследство.

ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ:
Румяна Костова, сопран
Яна Зеленогорска-Сапаев, цигулка
Санджар Сапаев, цигулка
Теодора Атанасова, виолончело
Николай Стойков, флейта
Венета Нейнска, пиано
 
ПРОГРАМАТА:
Ейми Бийч (1867-1944)
Je demande à l’oiseau
Ich sagte nicht
Canzonetta
Mistress Mine
 
Сесил Шаминад (1857-1944)
Portrait – Valse chantée за сопран, флейта и пиано
 
Мел Бонис (1858 -1937)
Élève-toi, mon âme за сопран, флейта, виолончело и пиано
 
Полин Виардо (1821-1910)
La nuit за сопран, цигулка, виолончело и пиано
 
Мел Бонис
Сюита за флейта, цигулка и пиано
 
Луиз Фаренк (1804 – 1875)
Трио оп. 45 за флейта, виолончело и пиано
 
Ребека Кларк (1886-1979)
Прелюд за две цигулки и пиано
 
Клара Шуман (1819-1896)
Три романса за цигулка и пиано
 
Ейми Бийч
Романс оп. 23 за цигулка и пиано
Ключови думи:
© Радиокомпания Си.Джей ООД. Всички права са запазени.