Венета Нейнска представя "Маестра, Музика! Концерт с творби на жени-композитори"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Венета Нейнска, разположено в звуковия файл под главната снимка!
Завладяващият свят на дамската креативност е в центъра на концерта „Маестра, музика!“. Събитието ще се проведе на 7 март от 19.00ч. в “Хеликон арт” на ул. “Граф Игнатиев” 6 в гр. София (пл. “Гарибалди”).
В музикалната вечер ще прозвучат произведения на Ейми Бийч, Клара Шуман, Мел Бонис, Луиз Фаренк, Полин Виардо и Ребека Кларк, чийто талант и творчество са с безспорна значимост в историята на класическата музика.
Събитието е празник на вдъхновението и музикалната енергия, съчетаващо изтънчена лирика, динамични контрасти и изразителни интерпретации. Концертът предлага неустоима възможност да се насладите на редки и често неизпълнявани творби като същевременно откриете нови звучности и нюанси, които дамите композитори внасят в музикалното наследство.