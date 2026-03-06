Венета Нейнска представя "Маестра, Музика! Концерт с творби на жени-композитори"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Венета Нейнска, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Завладяващият свят на дамската креативност е в центъра на концерта „Маестра, музика!“. Събитието ще се проведе на 7 март от 19.00ч. в “Хеликон арт” на ул. “Граф Игнатиев” 6 в гр. София (пл. “Гарибалди”).

В музикалната вечер ще прозвучат произведения на Ейми Бийч, Клара Шуман, Мел Бонис, Луиз Фаренк, Полин Виардо и Ребека Кларк, чийто талант и творчество са с безспорна значимост в историята на класическата музика.

Събитието е празник на вдъхновението и музикалната енергия, съчетаващо изтънчена лирика, динамични контрасти и изразителни интерпретации. Концертът предлага неустоима възможност да се насладите на редки и често неизпълнявани творби като същевременно откриете нови звучности и нюанси, които дамите композитори внасят в музикалното наследство.

ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ:

Румяна Костова, сопран

Яна Зеленогорска-Сапаев, цигулка

Санджар Сапаев, цигулка

Теодора Атанасова, виолончело

Николай Стойков, флейта

Венета Нейнска, пиано

ПРОГРАМАТА:

Ейми Бийч (1867-1944)

Je demande à l’oiseau

Ich sagte nicht

Canzonetta

Mistress Mine

Сесил Шаминад (1857-1944)

Portrait – Valse chantée за сопран, флейта и пиано

Мел Бонис (1858 -1937)

Élève-toi, mon âme за сопран, флейта, виолончело и пиано

Полин Виардо (1821-1910)

La nuit за сопран, цигулка, виолончело и пиано

Мел Бонис

Сюита за флейта, цигулка и пиано

Луиз Фаренк (1804 – 1875)

Трио оп. 45 за флейта, виолончело и пиано

Ребека Кларк (1886-1979)

Прелюд за две цигулки и пиано

Клара Шуман (1819-1896)

Три романса за цигулка и пиано

Ейми Бийч

Романс оп. 23 за цигулка и пиано