Венета Нейнска преди дебюта си в Карнеги хол: "Звукът е ключов за мен"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Венета Нейнска, разположено в звуковия файл под главната снимка!

След концерти във Виена и Грац, Венета Нейнска ще се качи за първи път на сцената на Карнеги хол на 12 ноември 2025 г. В програмата си тя ще представи творби от Димитър Ненов, Ференц Лист и Франц Шуберт. Същата селекция от композитори е включена в нейния "Концерт с история. Светът на виртуозите" на 10 октомври от 19.00ч. в Хеликон арт. Два дни по-рано на същото място се открива новият Клуб "Култура", който ще привлича деца и младежи на разговори за изкуството и паралели между творческите съдби на известни световни артисти.

Същевременно продължава и поредицата Концерти на възглавници", която се радва на огромен интерес. На 29 ноември и 30 ноември 2025г. от 11.00ч. и от 17.00ч. в Хеликон арт виртуозният цигулар Иван Стайков и пианистката Венета Нейнска ще представят на младите меломани приказни мелодии от най-известните композитори за цигулка. Музиката на Николо Паганини, Астор Пиацола, Бела Барток и много други прочути творци ще накара малките крачета да затанцуват в такт с ритъма на цигулката.

Концертът започва с изящната Соната №21 в ми минор на Моцарт, следвана от нежното Кантабиле на Паганини. Публиката ще се потопи в емоционалния свят на Пиацола с прочутото Адиос Нонино, а веднага след това ще звучи огненият Унгарски танц №5 на Брамс. Танцовото настроение ще продължи с най-популярното танго на Пиацола – Либертанго, а после слушателите ще се пренесат в пъстрите ритми на Барток с неговите Румънски танци. За финал ще прозвучи блестящият Чардаш на Монти – истински вихър от настроение и виртуозност.

На 7 декември от 11.00ч. изключителната пианистка и U.S. Arts Envoy Полин Янг пристига за първи път в България, за да зарадва публиката на Концертите на възглавници. Дебютирала едва на 11 години в Карнеги Хол и с Филаделфийския оркестър, днес тя има впечатляваща международна кариера и концерти по цял свят. Полин ще сподели сцената, заедно с талантливи български ученици и студенти по музика, както и за няколко изпълнения на четири ръце с пианистката Венета Нейнска. Програмата включва творби на Шуман, Пиацола, Гершуин, Чайковски и Брамс и ще бъде истински празник на музиката за малки и големи.

На 13 и 14 декември Концерти на възглавници продължават своята предколедна програма с красива музика за флейта, кларинет и пиано. Блестящият флейтист Николай Стойков се завръща на нашата сцена пред младата аудитория от меломани, а партньори в музикалното приключение ще му бъдат кларинетистът Явор Добрев и пианистката Венета Нейнска.

Програмата е като вълшебна приказка, в която героите оживяват чрез звуците на флейтата, кларинета и пианото. Ще чуем как пристига царицата на Савската земя, ще се потопим в игривите танци на Сен-Санс и Шостакович, ще се пренесем в света на огнената Кармен, а изящните мелодии на Бах и Доницети ще накарат въображението да полети.

- Премиера на „Изгубените песни на Сизиф“ в Балчик и предстоящо представяне в София

Отвъд стените на мястото, на самия бряг на морето, безкрайната свобода ще съпровожда премиерата на „Изгубените песни на Сизиф“ – едно произведение, вдъхновено от мита за царя на древен Коринт, който в годините не престава да отразява гледището за безутешността на съвремието.

Композиторът Петър Керкелов търси в музиката онова, което Албер Камю е открил в своя Сизиф – миговете на свобода, кратките интервали на просветление, когато героят се спуска по склона след камъка, преди да поднови безкрайния си труд. „Митовете са вечната книга на човешката душа. В “Изгубените песни на Сизиф” търся техния глас – в стенанията на виолончелото, в сиянието и мрака на пианото и в танца от форми на преходното безсмъртие“, казва авторът.

Подзаглавието на творбата – „Балет от форми“ – подсказва, че това, което ще бъде представено на публиката, не е очакваният обикновено концерт, а едно сценично преживяване, в което музика, театралност и визуално изкуство се вплитат в единна хореография. Виолончелото на Стефан Хаджиев и пианото на Венета Нейнска ще се срещнат с електронния пулс на самия композитор и с видеодизайна на Петко Танчев, чиито образи превръщат звука в движение и светлина.

Самото произведение композиторът конструира като пътешествие през четири измерения, в които се издигат стени от безвремие, земята се тресе под тежестта на населяващите я светове от форми, крилати коне и чудни дървета застават на пътя на вятъра, а между морето и небето се носят пеещи некролози, посветени на метаморфозите, преминаващи през слънчевите врати на фона на сребърен шум. “Произведението няма сюжет в класическия смисъл, а представлява хореография на съществуването, в която всяка част е жест, движение, следа. Сизиф тук вече не е само образ на наказанието, а фигура на непрекъснатото преобразяване – на усилието, което се превръща в танц, на отчаянието, което ражда красота.” добавя композиторът.

Проектът на „София Арт Институт“ се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

След световната премиера в Балчик, новото произведение на композитора Петър Керкелов – „Изгубените песни на Сизиф“ – ще прозвучи и в София - на 6 януари 2026г. Необичаен музикално-визуален разказ за виолончело, пиано и електроника с подзаглавие „Балет от форми“ пиесата предлага на публиката да стане свидетел не просто на концерт, а на сценично преживяване, в което музика, театралност и визуално изкуство се преплитат в единна хореография. Виолончелистът Стефан Хаджиев и пианистката Венета Нейнска се срещат с електронния пулс на самия композитор, а визуалният артист Петко Танчев превръща звука в движение и светлина. Софийската премиера кани публиката да изживее митологичното усилие на Сизиф като танц, в който отчаянието ражда красота.