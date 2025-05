Венета Нейнска организира среща дискусия „На ръба“ – музика, граници и нови хоризонти

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с пианистката Венета Нейнска, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Среща дискусия „На ръба“ – музика, граници и нови хоризонти предстои на 20 май 2025 г. от 18:30 ч. в Музей „Борис Христов“ с вход свободен.

Какво се случва, когато музиката премине отвъд познатото и експериментира с нови форми, звуци и идеи? Как се изгражда музикална драматургия, която преплита класическо звучене с електронни елементи?

Среща дискусия „На ръба“ ще ви отведе в света на новата пиеса на композитора Петър Керкелов – творба, вдъхновена от мита за Сизиф, образа на Слепия гъдулар и концепциите за звук и цвят на Василий Кандински. Пиесата ще бъде изпълнена премиерно през септември 2025 г. в Балчик от изключителните музиканти Венета Нейнска (пиано), Стефан Хаджиев (виолончело) и самия автор (електроника).

Дискусията ще разгледа границите в музиката и тяхното преосмисляне – между традиционното и експерименталното, между акустичния и електронния звук, между познатото и непознатото.

Петър Керкелов – композитор

Венета Нейнска – пианист

Светослав Николов – модератор, програмен директор на радио Jazz FM

Акценти на дискусията:

Композиторски подходи и изграждане на музикална драматургия

Изпълнителската перспектива: предизвикателства и интерпретации

Взаимодействие между акустични и електронни инструменти

Влиянието на звук и визия в съвременния музикален театър

Събитието е насочено към студенти, преподаватели по музика, композитори, изпълнители, музиковеди и всички любители на съвременната музикална сцена. Очакваме ви за един вдъхновяващ разговор, който ще ни отведе „На ръба“ – там, където границите се размиват и се раждат нови идеи!

Събитието е част от проекта „Песента на Сизиф“ на „София Арт Институт“, осъществява се с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ и с любезното домакинство на музей „Борис Христов“