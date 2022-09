Венета Нейнска и нейния "Мотив" за среща със стойностната музика и благотворителността

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с пианистката Венета Нейнска, основател на фестивала "Мотив", разположено в звуковия файл под главната снимка!

Предстои фестивала "Мотив", който ще представи три камерни концерта от 30 септември до 2 октомври от 19.30ч. в арт-пространството на Vivacom Art Hall Oborishte 5. Проявата e продължение на поредицата камерни концерти „Мотив“, създадена от фондация „Модо България“, отличима сред ценителите на музикалното изкуство с високо качество, изпълнители от световна величина и изкусен стил.

Фестивалът "Мотив" 2022 е с благотворителен характер, провежда се с подкрепата на Столичната община и цели да подкрепи млади и талантливи музиканти или да създаде фонд "Здраве" за музиканти със здравословни проблеми или в напреднала възраст.

"Има каузи, които притежават силата да обединяват и водят към по-добро бъдеще, които вълнуват сърца и променят животи, които дават надежда и носят светлина. Нашият екип вярва, че с качествената музика и съдържателно изкуство можем да създаваме общества от съмишленици, които да подкрепят ефективно конкретни каузи", споделят организаторите.

Както винаги досега, концертите "Мотив" залагат на високо музикално качество и изпълнители:

- 30.09 (петък) 19.30ч.- Венета Нейнска (пиано) с есенцията от задълбочено проучване за композитора-архитект Димитър Ненов, документален филм за него “Димитър Ненов и измеренията на изяществото”(реж. Ясен Харалмпиев), както и шедьоври за пиано от Лист и Шопен.

Димитър Ненов - пианист, композитор и… дипломиран архитект, е един от най-изключителните български творци за всички времена. Пианистката Венета Нейнска радва почитателите си с неговата магнетична музика чрез редица успешни проекти, сред които музикално-документалния филм “Димитър Ненов и измеренията на изяществото”, създаден в партньорство с видео продуцента Ясен Харалампиев, и наскоро издадения дигитален албум “Nenov by Neynska”. Есенцията на двугодишното задълбочено потапяне на пианистката в музиката на българския композитор ще бъде представена в една стилна вечер с шедьоври за пиано от Ненов, Лист и Шопен.

Венета Нейнска завършва музикално образование в Южнокалифорнийския университет и в Училището за музика и театър „Гилдхол“, Лондон. В допълнение на активната ѝ дейност като преподавател и артистичен директор на редица фестивали, Венета е солирала на Филхармония Острава, Филхармоничния оркестър на Лодз, както и на редица български оркестри, а сред множеството ѝ награди от международни конкурси е Първа награда в конкурса “Бетовен Храдец” в Чехия. Според авторитетния музикален критик Стивън Причард, който публикува рецензия за Венета Нейнска в The Observer, могъществото в нейното свиренето е завладяващо.

- 01.10 (събота) 19.30ч.- Акапелната група Spectrum Vocal Band - На Световния ден на музиката и месец преди 10-та си годишнина, групата ще представи своето акапелното вокално изкуство, смесвайки джаз, поп, и етно мотиви.

Spectrum Vocal Band е българска акапелна група с неповторим стил и уникален подход към вокалната музика. Изпълненията им са завладяващи и впечатляващи, те са израз на елегантност и изящност във вокалната хармония. Репертоарът на групата преминава отвъд границите на поп, джаз пеенето и традиционната българска народна музика, като създава чисто, свежо и различимо звучене. Spectrum е букет от брилянтни гласове на изключително талантливите: Боряна Йорданова (сопран), Весела Морова (алт), Даниел Николов (тенор), Янко Янков (баритон), Константин Бейков (бас).

Снимка: Motif



- 02.10 (неделя) 19.30ч.- Дуото Лора Маркова (цигулка) и Сион Найман (виолончело) ще ни въведе в света на Паганини, Й.С. Бах, Лигети, Мартину и Равел.

Изключително талантливите млади български солисти, Лора Маркова и Сион Найман, се срещат на сцената на Motif Fest във виртуозно пътешествие с музиката на Паганини, Й.С. Бах, Лигети, Мартину и Равел. Безброй награди и покорени световни сцени нареждат двамата изпълнители сред най-даровитите европейски музиканти от тяхното поколение. Дни преди Лора и Сион да заминат за Берлин, където продължават кариерата и обучението си, софийската публика ще има неповторимата възможност да оцени зашеметяващия им талант. Дуото Лора Маркова и Сион Найман се сформира през 2020 г. от двамата млади музиканти, възпитаници на НМУ „Любомир Пипков“ в София. Пътят им на професионално изграждане като инструменталисти започва на ранна детска възраст в класовете на емблематични български педагози. Лора Маркова (цигулка) е ученичка на Благородна Танева, а Сион Найман (виолончело) – на Даниела Черпокова. В своето развитие през годините, младите музиканти се доказват и утвърждават като едни от най-изявените солисти - представители на българската струнна школа, лауреати на многобройни национални и международни конкурси.