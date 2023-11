Великият Хосе Карерас пред Classic FM: "Най-важното за един млад оперен певец е да спазва желязна дисциплина"

Your browser does not support the audio element.

"Имах възможността да споделя сцената с изтъкнати български оперни изпълнители, но бих искал да откроя един от тях, който беше голям приятел и изключителен певец – Николай Гяуров. Също така имам много добра връзка в друга, съвършено различна, но също толкова вълнуваща сфера, каквато е футбола, в лицето на Христо Стоичков". Това заяви пред Classic FM Хосе Карерас преди концерта му в София, организиран от Fest Team съвместно със Софийската опера и балет. Събитието предстои на 3 декември в Зала 1 на Националния дворец на културата - НДК. Билетите са в продажба в мрежите на Ticket Station Bulgaria и EVENTIM.

"Очевидно младият оперен певец, които изучава музикалното изкуство, трябва да прояви абсолютно пълна отдаденост. Това е от съществено значение. Несъмнено, други фактори са вътрешния импулс и дарованието на младия музикант, които може да притежава. С помощта на своите преподавателите, той със сигурност ще достигне до едно определено високо ниво", сподели Карерас. "Най-важното за един млад оперен певец, който в момента се обучава или започва своята кариера, е да спазва желязна дисциплина", подчерта легендарният тенор.

Той ще излезе на сцената с младото сопрано Диана Цугуи под съпровода на оркестъра с над 130-годишна история и световно признание и популярност – този на Софийската опера и балет. Диригент ще бъде Давид Хименес, който е племенник на Карерас.

Със забележителната си кариера, която продължава почти седем десетилетия, Хосе Карерас е смятан за един от най-популярните тенори на всички времена и един от отговорните жанрът да придобие по-голяма масовост сред публиката.Това се случи благодарение на проекта "Тримата тенори" с Пласидо Доминго и покойния Лучано Павароти. "Най-същественото намерение на нашата среща на сцената беше да се съберем и изразим искреното си приятелство помежду ни, взаимното ни възхищение. След това, стремежът ни беше оперният жанр и този вид пеене да достигне по възможност до повече хора, които са по-малко запознати с него. Вярвам, че целта беше постигната", разкри Хосе Карерас.

В музикалната си история той има множество награди и лични върхове като това да бъде музикален директор на церемониите по откриването и закриването на Летните олимпийски игри в родната си Барселона и да открие Олимпиадата през 1992. Хосе Карерас преживява и огромен личен здравословен катарзис, който описва и публикува в автобиографията „Хосе Карерас, пеещ от душа“ за своята битка с левкемията. Създава фондация за борба с болестта, която и до днес е паралелна част от живота му на изпълнител.

Диригент на спектакъла в София ще бъде Давид Хименес. "Истината е, че изпитвам огромно удоволствие да работя с него, тъй като има специфичен музикален талант и инстинкт и така се чувствам отлично на сцената", признава Хосе Карерас. Роденият в Барселона диригент учи пиано и композиция в Консерваторията на Лисеу и след дебюта си с оркестъра на Hannover NDR през 1994 г. се изявява по целия свят, като ръководи най-изтъкнатите оркестри и солисти на места като Роял Албърт Хол, Берлинската филхармония, Зала Плейел, Виенската Концертхаус, Сънтори Хол в Токио и Карнеги Хол и Ейвъри Фишър Хол в Ню Йорк. По време на своята кариера Давид Хименес е дирижирал оркестри като Виенската филхармония, Лондонския симфоничен оркестър, Мюнхенската филхармония, Оркестъра на Париж и Filarmonica della Scala. Понастоящем е основен гост-диригент на Филхармония Podkarpacka в Жешов, Полша, както и артистичен директор на фестивала Sounds of Oradea в Румъния.

Сопраното, което ще излезе на сцената на Зала 1 на НДК, е Диана Цугуи. Изключително талантливата певица е учила в Музикалния университет George Enescu в Букурещ под ръководството на професор Санда Сандру. Нейната гъвкавост и умения в пеенето на оперни роли ѝ печелят признание, но тя успешно се изявява и в други вокални жанрове, включително симфонични, оперетни, лирични и дори в мюзикъли. Диана Цугуи работи с всички филхармонии и оперни театри в родината си, а през последните осемнадесет години има многобройни изяви на европейски сцени. Тя е носител на редица международни награди, сред които наградите „Jaume Aragall“, „Wilhem Stenhammar“, „Vox Artis“, „Ionel Perlea“ и „Elena Teodorini“. През 2015 г. тя е коронясана за „Най-добро сопрано“ на Гала вечерта на Националната опера, а през 2018 г. получава наградата „Lya Hubic” също за най-добро сопрано.